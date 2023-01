Nouvelle bande-annonce de Scream 6 : connaître son casting complet et sa date de sortie

La première bande-annonce complète de » a été révéléecrier 6 ». Afin de mettre leur passé traumatique derrière eux, Sam, Tara, Mindy et Chad continuent leur vie en allant à l’école maintenant à New York, mais leur vie sera à nouveau en danger lorsqu’ils rencontreront à nouveau Ghostface.

L’avance nous permet de voir une partie du casting du film, de pouvoir voir Mélissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Brun de Savoie Oui Maçon Gooding comme les protagonistes. On peut aussi voir le retour de Courtney Cox comme Gale Weathers et Hayden Panettière comme Kirby Reed, qui ont été vus pour la dernière fois dans » Scream 4 ».

»Scream VI » sortira en salles le 31 mars 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Evil Dead Rise : nouvelle bande-annonce, intrigue et date de sortie







Après le succès au box-office de »Scream » en 2022, Paramount Pictures Oui Spyglass Media Group a annoncé le sixième volet de la franchise d’horreur. En plus d’un nouvel emplacement, » Scream VI » verra une nouvelle version de l’emblématique masque Ghostface. Dans les images précédentes du nouveau film, vous pouvez voir comment le tueur a remplacé le masque entièrement blanc par une version plus patinée et fissurée.

« Tout aura un sens dans le contexte dans lequel vous le voyez dans le film », a déclaré le réalisateur. Tyler Gillette sur la signification du nouveau masque. « C’était un autre des risques et des approches créatives vraiment intéressants de ce film. Cela fait partie de l’histoire d’une manière différente, et le masque y joue beaucoup. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : M3GAN confirme sa suite avec une première pour 2025

Alors que »Scream VI » verra le retour des soeurs Carpenter, interprétées par Melissa Barrera et Jenna Ortega, l’actrice Neve Campbellqui a joué dans les cinq films de la franchise, ne reviendra pas dans ce nouvel opus avec le personnage de Sidney Prescott.

En juin 2022, l’actrice a confirmé qu’elle avait pris la « décision très difficile » de ne pas revenir pour le sixième film « Scream », affirmant que l’offre qu’elle avait reçue n’était pas équivalente à l’impact qu’elle avait eu sur la franchise.

»Scream VI » sortira le 31 mars 2023.