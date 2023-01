Avec cette vidéo, Babo a défendu Piqué de la rupture avec Shakira

célébrités

Babo a partagé une vidéo avec une opinion controversée sur l’infidélité de Piqué à Shakira.

© BabouLe musicien a partagé une vidéo dans laquelle un tiktoker défendait l’infidélité de Piqué

De sa future collaboration OnlyFans avec Karely Ruiz à sa propre vidéo divulguée sur ladite plateforme, Le chanteur mexicain Babo continue de faire parler de lui et maintenant le rappeur l’a fait au partage une vidéo dans laquelle il a défendu Piqué de Shakira avant la rupture du couple et le dernier single de l’artiste colombien.

Depuis son compte Instagram, où il compte 8,8 millions de followers, le chanteur de Cartel de Santa a réagi aux mèmes de sa vidéo et a également partagé des vidéos TikTok avec les réactions de ses fanset tout au long des histoires aussi a partagé la vidéo d’un tiktoker qui a défendu Piqué et a soutenu que le footballeur n’avait rien fait de mal, faisant référence à l’infidélité de Gérard avec Clara Chía.

« Quand Shakira a rencontré Piqué, Shakira avait un bato. Si j’avais fait du contenu à l’époque, je serais sorti et j’aurais dit « quelle pipe c’est, Shakira », pas plus parce que l’autre gars a plus de succès, c’est un footballeur et c’est un bâtard» a comparé le tiktoker assurant que Shakira était toujours en couple (avec Antonio de la Rua) lors de sa rencontre avec Piqué.

Le tiktoker @jorchh_vagos a comparé dans la vidéo, qui compte plus de 13,5 millions de vues, que Shakira était libre de choisir, et Piqué, défendant le footballeur. Pour sa part, le membre de Cartel de Santa a partagé une réaction à ladite vidéo d’un autre tiktoker, qui apparaît sous le nom de @dontuchimx.

« Elle est libre de choisir qui elle veut. Eh bien, Piqué n’appartient pas à Shakira« , a fait valoir le tiktoker, dont Babo a partagé l’opinion dans ses histoires Instagram, où il n’a cessé de montrer les réactions de ses fans en voyant son contenu sexuel explicite.

