El Refugio: comment est la nouvelle série StarzPlay

Starz Jouer est l’une des dernières plateformes de streaming qui s’est associée à Netflix, Amazon Prime Vidéo, et HBO Max avec de belles histoires qui laissent le public piégé. Maintenant, la société de séries et de films va lancer ‘Le refuge’série de science-fiction qui sera en charge de Paul Fenrick (entre hommes) et écrit par Julio Rojas (la vie des poissons), Francisco Ortega (Loge) et Enrique Videla (Le pack).

Depuis spoilerson vous donne plus de détails sur le strip qui débarquera à l’écran et qui promet de captiver encore une fois le public.

De quoi parlera « Le Refuge » ?

Selon le synopsis officiel, il indique:

« À El Refugio, une famille vit les heures les plus étranges de sa vie lorsque des phénomènes inhabituels commencent à apparaître, causés par une force de la nature totalement inconnue. Mais tout se passe à travers leurs écrans. Lorsqu’ils sortent, rien ne semble se passer, à part ce que le printemps de la campagne mexicaine réserve à un groupe d’humains.

Les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont même eux ne connaissent pas l’existence. Qu’est-ce que le réel ? Qu’est-il arrivé au monde qu’ils connaissaient ? Ce ranch est-il un refuge ? Est-ce le dernier refuge de l’humanité ?

Qui fait partie du casting ?

La série sera la vedette Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Zuria Vega, Alfredo Castro, Diego Escalona, ​​​​Camila Valero, Isabella Arroyo, Jorge Guerrero, Gabriela Cartol, Fernanda Urrejola, Paloma Woolrich, Consuelo Carreño, Cayetano Arámburo et Gustavo Sanchez Parra.

Quand est la première de ‘El Refugio’?

La série originale de science-fiction qui arrivera sur la plateforme jeudi prochain, le 23 juin.

Quelles sont les autres versions de StarzPlay en mai ?

-Éclair au gaz | 7 mai

La série a été créée le 24 avril et il y aura de nouveaux épisodes tous les dimanches de mai. D’après le synopsis de l’histoire dont il s’agit : « Une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des sbires maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux lanceurs d’alerte tragiques ». La série met en vedette Julia Roberts.

– Bons voisins | 1 mai

Selon le synopsis officiel, il indique:

« Lorsque Mac et Kelly découvrent que leurs nouveaux voisins sont une fraternité universitaire dirigée par le charismatique président Teddy Sanders, ils essaient de jouer le jeu et de tirer le meilleur parti d’une situation délicate qui les amènera à faire les choses folles les plus inattendues pour un couple qui a déjà n’appartient pas à l’université. Rires garantis ! ».

Vallée P S1 | Série

Disponible dès maintenant

Ce drame sudiste d’une heure raconte l’histoire kaléidoscopique d’un « petit club de strip-tease qui pourrait » et des grands qui franchissent ses portes : les pleins d’espoir, les perdus, les brisés, les danseurs, les beaux et les damnés.

