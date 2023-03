Jonathan Majors produira et jouera dans Da Understudy pour Amazon Studios

Jonathan Major’s l’ascension fulgurante à Hollywood ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt. En tant que l’une des stars les plus brillantes de l’industrie cinématographique, la demande pour l’acteur profondément qualifié est vouée à augmenter dans les années à venir. Bien qu’il n’y ait que trois mois en 2023, Majors a déjà joué dans trois longs métrages, et deux d’entre eux – Credo III et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania — font partie de méga-franchises. L’élan de Majors continue de le propulser vers l’avant dans sa prise de contrôle à Hollywood, et heureusement, il a déjà un autre projet à l’horizon. Selon Deadline, Majors jouera et produira le prochain long métrage, La doublure.

La doublure est un conte classique de la vie imitant l’art d’une manière tordue après qu’une doublure pour une production de Broadway ait trouvé un rôle qui vaut la peine d’être tué. Le rôle des majors dans le film n’a pas encore été révélé, mais la star devrait produire le film via sa société Tall Street Productions pour Westbrook Studios et Amazon Studios.

Majors n’était pas le seul nom entourant le long métrage à venir, car des sources proches de Deadline ont déclaré que Spike Lee est pressenti pour diriger le projet. Si cela se concrétise, ce seront des retrouvailles pour le talentueux duo depuis la dernière fois que Majors et Lee ont travaillé ensemble sur le drame de guerre, Da 5 Bloods.

Le scénario de Da Understudy vient des scribes Tom Hanada, Zach Strauss et Tyler Cole. Le script est basé sur une histoire originale de Cole qui a été développée en interne par Westbrook et acquise par Amazon Studios dans une situation concurrentielle. Les EP incluent Lee et Cole. Outre les majors, Will Smith, le coprésident et responsable des films cinématographiques de Westbrook Studios, Jon Mone, et Mike Soccio sont à bord pour produire le film.





Jonathan Majors a plusieurs projets en cours

La nouvelle de La doublure vient après le week-end d’ouverture record de Credo III où Jonathan Majors dépeint l’antagoniste, Damian Anderson. Et en l’état, le Rocheux le neuvième volet de la franchise a battu tous les films de la Rocky Creed univers pour revendiquer le record de la plus grande première de la franchise. En outre, Credo III a obtenu le record du plus grand week-end d’ouverture parmi tous les films sportifs. Le succès et la reconnaissance que Majors a obtenus pour Credo III et Quantumanie sont des indicateurs clairs que son année d’évasion ne fait que commencer. Et pourtant La doublure est encore à ses débuts de développement, l’acteur loué se prépare déjà pour deux rôles supplémentaires dans les prochains longs métrages.

Les majors entreront bientôt en production pour L’homme de mon sous-sol. Sur le projet, il joue le double rôle de star et de producteur exécutif sous la bannière de Tall Street Productions. Le long métrage est une adaptation cinématographique du roman du même nom de Walter Mosley. L’histoire suit Charles Blakey, un homme afro-américain vivant à Sag Harbor qui est extrêmement malchanceux. Sur le point de perdre sa maison ancestrale, un homme d’affaires européen blanc propose à Charles 50 000 € pour louer son sous-sol pour l’été. Malheureusement, la proposition alléchante le conduit sur un chemin terrifiant qui le mène au cœur de la race, de l’histoire et de la racine de tout mal.

Les majors joueront également le rôle de Dennis Rodman dans Lionsgate’s 48 heures à Vegas, servant en outre de producteur sur le projet. Selon IMDb, le long métrage de comédie s’est inspiré de l’histoire folle de la façon dont la star de la NBA Dennis Rodman s’est lancée dans une aventure folle au milieu de la finale de la NBA de 1998. Le film est encore en pré-production, mais plus de détails seront dévoilés dans les mois à venir.