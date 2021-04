Un joueur de FIFA 21 a marqué 2000 buts pour le gardien Petr Čech

Un joueur FIFA 21, connu sur YouTube sous le nom de Davros Boakin, il a réussi à marquer 2000 buts avec Petr Čech, Gardien de but de Chelsea et légende de la Premerie League. Un exploit qui a commencé l’année dernière avec la sortie du jeu EA, documenté à travers six vidéos puis postées sur YouTube et Reddit, où Davros Boakin est connu sous le nom de Dsrii. L’objectif de 2 000 buts a été franchi il y a quelques jours à peine. Ça a pris 1276 jeux réussir. Le joueur a utilisé la carte de Petr Čech, d’une valeur de 86, dans la division FIFA Ultimate Team Rivals. Une stratégie audacieuse pour utiliser un gardien de but en attaque, mais qui s’est avérée utile contre certains adversaires particulièrement habiles. Entre autres choses, dans les six vidéos publiées, il y a des buts spectaculaires, dont un marqué à mi-chemin.

Cependant, les réactions du Communauté FIFA 21, en particulier sur Reddit, ils sont mixtes. Il y a plusieurs utilisateurs qui ont suivi le chemin original emprunté par Dsrii avec affection et curiosité. D’autres, cependant, ont réagi avec un certain ressentiment après ce qui a été vu dans les vidéos. « Je pense que si cela m’arrivait, je désinstallerais le jeu », rapporte l’un des commentaires en question. En général, il semble qu’il y ait un peu de colère en voyant des joueurs vaincus par un gardien de but, ce qui suggère que le jeu est quelque peu cassé.

Ces derniers jours, FIFA 21 a subi une baisse de Métacritique, la plus grande et la plus connue des plateformes d’agrégation de vote. Selon le portail Sport Bible, cette critique d’attentat à la bombe est une conséquence du ressentiment de la communauté après les vidéos de Dsrii. Le stock d’EA a actuellement un score utilisateur de 0,8 contre 72 de la presse spécialisée. Le fait que les utilisateurs de FIFA 21 ne soient pas très ouverts à la comparaison n’a rien de nouveau: Eurogamer.com a récemment fait état d’épisodes fréquents de racisme parmi les utilisateurs des différents modes de jeu présents.

