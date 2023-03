SÉRIE

Les histoires occupaient les premières places des plateformes de streaming jusqu’à présent en 2022. Ensuite, nous vous dirons ce qu’elles sont.

5 séries sur les millionnaires qui conquièrent Netflix, HBO MAX et Apple TV +

Les séries basées sur des événements réels et qui racontent la vie de millionnaires qui ont arnaqué les gens sont à la mode jusqu’à présent en 2022 sur les plateformes de Netflix,Amazon Premier Vidéo soit HBO Max. A tel point que le public préfère ce type d’histoire à la science-fiction.

Certaines de ces bandes ont surpris et fait parler les fans après avoir fini de regarder les drames. Depuis spoilers Nous mentionnerons quelques fictions que vous ne pouvez pas arrêter de regarder au cas où vous n’auriez pas eu le temps.

Inventer Anna | Netflix

Protagonisée par julia garnerl’histoire souligne Anna Delvey qui a réussi à tromper et à escroquer la haute société new-yorkaise en se faisant passer pour une héritière allemande qui avait pour objectif de créer un musée d’art. Anna Delvey est interviewée par la journaliste Jessica Pressler d’un grand journal américain et elle révèle tous les faits. La série compte 10 épisodes et est disponible sur Netflix. Il s’est même classé parmi les 10 meilleurs de l’entreprise pendant un mois.

L’escroc Tinder | Netflix

C’est une autre des histoires qui a captivé le public sur Netflix. L’histoire tourne autour d’un prétendu millionnaire qui conquiert les femmes grâce au réseau de rencontres Tinder. En les rencontrant, il les trompe en leur présentant une vie de luxe, de voyages et de yachts, qui en réalité n’a rien à voir avec sa vraie personnalité. Mais, au fur et à mesure des chapitres, il leur demandera une certaine somme d’argent pour se sortir des dettes et des arnaques. Simon Leviev est le visage principal de la série de 4 épisodes.

Nous nous sommes écrasés | Apple TV

Il s’agit d’une mini-série dramatique disponible sur Apple TV avec Jared Leto et Anne Hathaway. L’histoire met l’accent sur l’essor de l’entreprise nous nous sommes écrasésl’une des startups les plus précieuses au monde et montre comment elle est passée d’un espace unique de cotravail à une marque mondiale d’une valeur de 47 milliards de dollars en moins d’une décennie. Puis, en moins d’un an, sa valeur a chuté. Au cours de la série, on verra le couple traverser ses bons et mauvais moments de l’entreprise. Le drame compte 8 épisodes et est disponible sur la plateforme de streaming susmentionnée.

La Dame et le Dale | HBO Max

La mini-série est disponible sur HBO Max. Le documentaire raconte l’ascension et la chute de la femme d’affaires Elisabeth Carmichaelqui a créé un véhicule économe en carburant pendant la crise de l’essence de 1970. Alors qu’il gagne des positions parmi les principaux constructeurs automobiles et investisseurs, des situations mystérieuses se produisent.

Mauvais végétalien | Netflix

C’est une autre des histoires qui a été positionnée parmi les premières positions sur Netflix. Le drame souligne Sarma Melngalis, la « reine de la nourriture végétalienne de New York », un célèbre chef qui dirige un empire de la nourriture crue dans cette ville. Mais son chemin vers le succès prend un virage à 180° lorsqu’elle tombe amoureuse d’un homme mystérieux.

Il était un agent infiltré de la CIA et avait plusieurs millions de dollars à l’étranger. Cependant, cet homme qui a mis les Melngailis en faillite ne s’appelait pas en fait Shane Fox, mais Anthony Strangis, qui avait abandonné la mère de son fils après lui avoir volé ses bijoux et son argent. La série est un documentaire qui ne dure que 4 chapitres.

