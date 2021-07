Voici les suites de films qu’on a hâte de voir

Alors que la saison des films d’été commence et que les gens commencent à retourner au cinéma, nous pensons à nos franchises de films préférées, passées, présentes et futures. Donc, toute cette semaine, AUJOURD’HUI célèbre les suites – la suite d’une franchise bien-aimée que vous avez peut-être oubliée, la suite qui est devenue un classique culte, les suites à venir que nous avons hâte de regarder et les suites que nous souhaitons avoir été faites.

Les films dans les cinémas reviennent après la longue pause des quarantaines pandémiques de 2020, ce qui signifie qu’il y a une multitude de nouveaux films à gros budget à gros budget prêts à éclater à nouveau sur vos grands écrans! Et devinez quoi : beaucoup d’entre eux vont sembler plus qu’un peu familiers, car ce sont des suites.

Quel prochain chapitre de film attendez-vous avec impatience ? 45secondes.fr Illustration / Alamy Banque D’Images

Et nous sommes super excités de les découvrir! Qui ne voudrait pas revisiter la prochaine génération de Ghostbusters, ou voir ce qu’Elle a fait depuis le dernier « Legally Blonde », ou découvrir où le voyage nous mènera ensuite dans « The Matrix »? Nous avons aligné les prochains versements de plusieurs franchises préférées (dont certaines ne sortiront pas avant 2022 !) que nous avons hâte de découvrir.

« Pas le temps de mourir »

Daniel Craig revient pour sa cinquième et prétendument dernière fois en tant que James Bond (il s’agit du 25e film de la série de franchise), avec une histoire qui commence cinq ans après la capture de l’ennemi juré de 007, Ernst Stavro Blofeld, et le superagent n’est plus activement là-bas. avec un permis de tuer. Et on entend que ça va durer près de trois heures ! Mais le copain de Bond, l’agent de la CIA Felix Leiter, fait appel à Bond pour retrouver un scientifique disparu. (8 oct.)

‘Ghostbusters : l’au-delà’

Deux enfants déménagent avec leur mère célibataire dans une ferme que leur grand-père possédait autrefois en Oklahoma, juste au moment où la ville commence à trembler et à trembler avec une activité paranormale sérieuse. Et puis ils apprennent qu’ils ont un lien avec les Ghostbusters originaux, et les choses commencent à devenir sérieusement gluantes et, d’après ce que nous entendons, à la guimauve. (Mais d’une manière formidable et effrayante.) Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts sont tous sur le point de revenir du classique de 1984, rejoignant l’acteur de « Stranger Things » Finn Wolfhard et l’acteur de « The Leftovers » Carrie Coon . (11 novembre)

« Top Gun : Maverick »

Trente-cinq ans après que « Top Gun » ait fait voler Tom Cruise dans nos cœurs, Pete Mitchell (oui, c’est le vrai nom du personnage de Maverick/Cruise) est toujours l’un des meilleurs flyboys de la Navy – et continue de briser les limites en tant que pilote d’essai tout en luttant contre le fait d’être élevé en grade, un mouvement qui le garderait lié à la terre. (19 novembre)

‘The Matrix 4’ / Quatrième film ‘Matrix’ sans titre

Il s’avère que la trilogie « Matrix », qui s’est terminée de manière boueuse dans « The Matrix Revolutions » en 2003, n’était pas vraiment terminée. Lana Wachowski (l’un des frères et sœurs originaux qui a écrit/réalisé les originaux) est de retour dans le siège du réalisateur, une grande partie de la distribution originale (Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith) est de retour et l’auteur de « Cloud Atlas » David Mitchell a co-écrit le scénario avec Wachowski et Alexsandar Hemon. Qu’y a-t-il encore à dire ? Vous devrez attendre pour le découvrir – l’histoire est bien cachée. (22 décembre)

Qui est partant pour plus de temps « Scream » ? Alamy Banque D’Images

« Scream »/cinquième film « Scream »

Plus d’un quart de siècle depuis que le premier film « Scream » nous a tous présenté le tueur de Ghostface, les petites villes, les jeunes femmes enquêtrices et les meurtres d’horreur sont tous de retour à la mode, ainsi qu’un tueur en série masqué. Également de retour : David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox et Marley Shelton. (14 janvier 2022)

‘Le Batman’

Le Caped Crusader obtient un redémarrage dans la dernière entrée de la franchise basée sur le héros de DC Comics – et les choses semblent vraiment sombres. Pas seulement parce qu’il y a beaucoup de faible luminosité à Gotham, d’après la bande-annonce, mais parce que Bruce Wayne/Batman de Robert Pattinson semble être plus une question de « vengeance » que d’héroïsme. Le film se concentrera sur le fait qu’il est un super-héros relativement nouveau (il combat le crime depuis environ un an) et présentera des versions de personnages familiers comme le Riddler, Catwoman et le Pingouin. (4 mars 2022)

Préparez-vous pour un autre voyage royal dans « Downton Abbey ». Alamy Banque D’Images

‘Downton Abbey 2’

On ne sait pas encore grand-chose de « Downton Abbey 2 », sauf qu’une grande partie du casting de la série « Masterpiece » et du film 2019 est sur le point de revenir, ainsi que de nouveaux acteurs: Hugh Dancy, Dominic West et Laura Haddock, pour un démarrer. Nous attendons des décors luxuriants, des costumes somptueux, de grands dîners, de la romance et – Maggie Smith ? Très probablement: la légende de 86 ans figure sur la liste des acteurs d’IMDb, nous pensons donc que cela augure bien. (18 mars 2022)

On ne s’oppose pas à plus de « Légalement Blonde » ! Alamy Banque D’Images

‘Légalement blonde 3’

Elle Woods (Reese Witherspoon) est de retour et plus blonde que jamais – mais il n’y a pas encore grand-chose à savoir sur cette troisième entrée dans la franchise. À la fin du premier film (en 2001), elle avait obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard et avait trouvé un petit ami (Luke Wilson), et dans le second (à partir de 2003), elle avait épousé le gars. Alors, quelle est la prochaine étape pour Elle? Des petits bébés blonds ? Une ferme de sauvetage de chiens? Réparer les épineux enchevêtrements juridiques internationaux ? Ce que nous savons, c’est que plusieurs favoris sont de retour, selon IMDb : Witherspoon, Jennifer Coolidge, Alanna Ubach et Jessica Cauffiel. Wilson n’a pas confirmé de retour. Alors, on attend ! (20 mai 2022)

‘Jurassic World : Dominion’

Il n’y a pas encore beaucoup d’histoire officielle à la sixième entrée de la franchise « Jurassic Park ». Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont de retour des films les plus récents, tandis que des stars classiques comme Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum reviennent. Ce sera tout un tour. (10 juin 2022)

Indiana Jones, vu ici dans « Indiana Jones et le Temple maudit » de 1984, sera de retour pour le cape et l’épée ! Alamy Banque D’Images

Projet « Indiana Jones » sans titre

La première fois que nous avons vu l’archéologue fanfaron Indiana Jones (Harrison Ford) était en 1981. La dernière fois, c’était en 2008, lorsque Shia LaBeouf a joué le fils d’Indy et est venu pour la balade. Maintenant, Ford a 79 ans et se présente pour la dernière entrée, même s’il fera peut-être moins de derring-do que de conseiller sur la touche. (Pour référence, Sean Connery, qui a joué le père d’Indy dans « Indiana Jones et la dernière croisade » en 1989, avait la cinquantaine lorsqu’ils ont tourné ce film.) Dans tous les cas, l’aventure attend avec Ford et les acteurs Mads Mikkelsen et Phoebe Waller -Bridge, entre autres — mais aucun signe de LaBeouf à ce stade. (29 juillet 2022)

Retrouvons le bleu ensemble avec un nouvel « Avatar » ! Alamy Banque D’Images

‘Avatar 2’

Le premier film « Avatar » est sorti et a époustouflé tout le monde en 2009 (c’est toujours le film le plus rentable de tous les temps au monde), avec quatre nouveaux films dont la sortie est prévue jusqu’en 2028. Au-delà, les détails sont maigres. Malgré de nombreuses bandes-annonces créées par des fans qui circulent sur le Web, il n’y a rien d’officiel sur la façon dont Jake (Sam Worthington), désormais transformé de façon permanente en son avatar Na’vi, et Neytiri (Zoe Saldana) avanceront dans le deuxième film « Avatar ». Également à bord : Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco et plus encore. En mai 2020, un producteur a déclaré à RNZ de Nouvelle-Zélande que « Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora ». Quoi qu’il arrive, ce sera sans aucun doute un régal pour les sens. (16 déc. 2022)

