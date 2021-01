« El Chavo del 8 »: Beethoven, véritable origine de la chanson introductive du quartier

Peu de gens dans le monde ne connaissent pas le nom de « El Chavo del 8″. Cette série télévisée de bande dessinée mexicaine a été créée en 1973 par Roberto Gómez Bolaños et il est devenu l’un des programmes les plus célèbres de la télévision latino-américaine, atteignant de nouvelles frontières à travers le monde et faisant partie de la culture populaire mondiale.

Le spectacle était basé sur les aventures amusantes de son protagoniste, le Chavo, qui vivait dans un quartier modeste avec un autre groupe de personnes. Dans le casting se trouvaient des acteurs tels que Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, le même Roberto Gómez Bolaños et bien d’autres dont on se souvient avec tendresse aujourd’hui.

La série, bien qu’elle ait été créée à l’origine pour un public adulte, était très populaire auprès des enfants et des familles, on estime que chaque semaine plus de 350 millions de personnes ont regardé ses épisodes devant la télévision nationale de Mexique. Avec cela, il n’est pas surprenant que tout le monde connaisse la chanson classique de « Chavo del 8″.

Cependant, la composition ne l’a pas créé Chespirito, mais le très Ludvig Van Beethoven, célèbre compositeur et pianiste allemand. Cette découverte a conduit à un procès contre le producteur de télévision et acteur, ainsi que contre Televisa pour permettre au programme d’utiliser la chanson sans les autorisations appropriées. Qu’est-il arrivé?

LA VRAIE ORIGINE DE LA CHANSON D’INTRODUCTION DE «EL CHAVO DEL 8»

Pour comprendre l’histoire de cette chanson, il faut aller à 1811, quand Ludwing Van Beethoven a composé de la musique instrumentale pour une pièce de August Von Kotzebue appelé « Les ruines d’Athènes». Cela a été publié le suivant année 1812, mais je n’étais pas très populaire et la vérité est que cela a été oublié peu de temps après.

Beethoven n’en avait pas écrit, mais diverses mélodies reproduits lors de la présentation élaborée en Ravageur, l’une des deux moitiés de la capitale hongroise Budapest. L’une de ces mélodies était une variation que le même compositeur avait créée trois ans plus tôt: le 6 variations en ré majeur op.76, aussi connu sous le nom La marche turque.

Comme mentionné ci-dessus, les travaux et les compositions de Beethoven aurait été oublié sans le compositeur Jean-Jacques Perrey, un pionnier de la musique électronique qui collecté plusieurs extraits classiques et il les a convertis à de nouveaux aspects par voie d’expérimentation.

C’est ainsi qu’il a vu le potentiel de la mélodie et l’a introduit dans l’un des enregistrements de ses albums, l’album Indigo Moog de 1970, titre homonyme de la chanson composée par Duke Ellington Oui Barney Bigard. Cet enregistrement était important car c’était l’un des premiers albums commerciaux à être joué exclusivement sur des synthétiseurs. Voici la chanson « L’éléphant n’oublie jamais« De dit album:

Lors de la lecture de la chanson, dès la première seconde, les synthétiseurs caractéristiques du début d’un chapitre de “El Chavo del 8″. Il parait, Chespirito elle avait utilisé ces compositions dans l’espoir que personne ne la reconnaîtrait, ou peut-être qu’elle ne s’attendait tout simplement pas à ce que sa production soit d’envergure internationale.

Malheureusement, il n’a pas seulement utilisé la chanson « L’éléphant n’oublie jamais« , Mais aussi utilisé »Country Rock Polka » et « Baroque Hoedown», Le premier faisant partie du même album Indigo Moog et le second une composition du déjà mentionné Jean-Jacques Perrey près de Gershon Kingsley, qui était présent à l’intérieur de l’album Le son entrant de la sortie! 1966.

Main dans la main avec Televisa, Chespirito a utilisé ces chansons comme répertoire original de sa création à la fois pour «El Chavo del 8 » comme pour « El Chapulín Colorado». Pendant des années, les programmes ont transmis ce contenu sans payer aucun type de droits, mais la portée de celui-ci a atteint le Association Jean-Jacques Perrey, qui a agi en la matière.

Roberto Gómez Bolaños Oui Televisa ils ont été légalement poursuivis pour fraude en matière de droits musicaux. Dans le conflit ils ont trouvé Univision Communications Inc, Galavisión Inc., Xenon Pictures Inc. et Lionsgate Entertainment Inc., tous responsables de ne pas céder et payer les droits des chansons à leur créateur original respectif.

Le procès a été réglé un an plus tard, avec un accord millionnaire entre les parties participantes. Le chiffre qui Televisa il a dû payer les droits des chansons qu’il avait utilisées « El Chavo del 8″, Mais maintenant tout le monde sait que ses chansons entraînantes étaient des créations de Ludwing Van Beethoven Oui Jean-Jacques Perrey.