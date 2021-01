Sam Neill tease Thor: Love and Thunder Cameo: les chances sont raisonnablement élevées

Nous pourrions voir Sam Neill revenir en tant que « Odin » dans la prochaine suite de MCU Thor: l’amour et le tonnerre. En 2017 Thor: Ragnarok, Neill a été présenté dans une apparition spéciale en tant qu’acteur asgardien jouant Odin dans une pièce basée sur les événements de Le monde sombre. La scène mettait également en vedette le frère de Chris Hemsworth, Luke, jouant l’acteur Thor avec Matt Damon comme le gars jouant Loki.

Actuellement, Thor: l’amour et le tonnerre tourne en Australie, et il semble que nous verrons au moins un de ces acteurs revenir. Il a été rapporté que Damon est sur le plateau pour travailler sur la suite à venir, mais il n’était pas clair s’il jouerait le même rôle ou un nouveau personnage. Bien qu’il n’y ait toujours aucun mot sur Luke Hemsworth, Sam Neill tease qu’il pourrait également rejoindre Damon pour une apparition dans Thor 4.

« Je pense que les chances sont raisonnablement élevées », a déclaré Neill à ET cette semaine, interrogé sur un Thor 4 camée. « Je pense que Taika a quelque chose dans sa manche. Nous verrons ce qui se passe. Voyagez entre [New Zealand] et l’Australie est problématique pour le moment, mais nous verrons si quelque chose peut être réglé. «

Réalisé par Taika Waititi et écrit par Waititi et Jennifer Kaytin Robinson, Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir le 6 mai 2022. La suite sert de suite directe à Ragnarok avec Chris Hemsworth de retour dans le rôle principal. Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale sont également à l’affiche. gardiens de la Galaxie des acteurs comme Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront également dans le film.

Le retour de Neill au MCU est à déterminer, mais nous connaissons un autre rôle qu’il reprendra bientôt. L’acteur a récemment terminé son travail sur Monde jurassique: Dominion, reprenant son classique parc jurassique rôle en tant que Dr Alan Grant. Dans l’interview ET, Neill a également parlé de son retour au rôle, expliquant comment le réalisateur Collin Trevorrow était très ouvert à le laisser contribuer avec ses collègues stars de la franchise de retour Laura Dern et Jeff Goldblum.

«Colin Trevorrow, qui est un gars adorable et un très bon réalisateur, il était très ouvert aux suggestions», explique Neill. «Jeff venait travailler avec environ 50 suggestions qui nous rendaient fous chaque jour, que Dieu le bénisse. J’adore Jeff, mais mon garçon, a-t-il beaucoup d’idées! Laura et moi aussi proposerions des choses, et Collin était très ouvert à cela. Nous verrons combien de ces choses arrivent à la coupe! «

Quant à la suite pour Neill, il peut être vu dans le nouveau film de comédie Béliers. Écrit par Jules Duncan et réalisé par Jeremy Sims, Béliers co-stars Neill avec Michael Caton en tant que paire de frères séparés élevant en compétition des troupeaux séparés de moutons. Lorsque la tragédie frappe l’un des moutons prisés, les frères doivent mettre de côté leurs différences pour réunir la famille et sauver le troupeau. Le film est disponible en salles et à la demande le 5 février. Cette nouvelle nous vient d’ET Online.

Sujets: Thor 4, Thor