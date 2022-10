Comment les docuseries controversées de Glee seront sur Discovery +

DÉCOUVERTE+

La série raconte la toxicité de Lea Michele sur le plateau de la Fox avec des témoignages exclusifs. Qu’est-il arrivé à Cory Monteith, Mark Salling et Naya Rivera ?

©IMDBDiscovery+ lancera une série sur la polémique sur Glee.

A ses débuts, joie est apparu comme une comédie musicale adolescente presque inoffensive. Un groupe de jeunes ambitieux et talentueux rêvent d’avoir une vie de star, tout en luttant avec leurs problèmes dans le monde réel. Créé par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennanla production a fini par devenir un « série maudite ». Pour faire face à ce phénomène, Découverte+ sera chargé de réaliser film documentaire.

Il y a quelques heures, Deadline confirmait que la plateforme de streaming développait une série documentaire en trois parties qui chercherait à démêler la véritable histoire derrière cette fiction produite par Renard. Sur la base de témoignages de membres de la distribution et de l’équipe technique, des expériences à la première personne seront racontées sur le travail sur la comédie dramatique qui a atteint plus de 100 épisodes entre 2009 et 2015.

Pourquoi dit-on que joie c’est une « série maudite »? La vie de ses membres de la distribution l’a déterminée. Cory Monteith, l’acteur qui a joué le rôle de Finn Hudson, a fait face à une dure histoire de dépendances qui a abouti à sa mort en 2013 en raison d’une surdose d’alcool et d’héroïne. Pour sa part, Marc Salling -interprète de Noah « Puck » Puckerman- a été accusé de possession de pédopornographie et en 2018 il est mort asphyxié par pendaison.

L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Naya rivera, l’actrice qui incarnait Santana Lopez, a disparu sur le lac Piru en Californie en 2020, alors que son fils a été retrouvé sur un radeau. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé et il a été révélé qu’il était mort de noyade. Mais, si l’histoire de ses protagonistes a été dure après la série, elle l’a été aussi pendant le tournage. C’est que lire Michèlel’interprète de Rachel Berry a été accusée de maltraitance et de toxicité lorsqu’elle travaillait sur le plateau.

En rassemblant toutes ces histoires, Discovery+ vous dévoilera les hauts et les bas de cette production. Pour cela, il disposera de témoignages de proches et d’amis proches du casting, qui raconteront des histoires inédites. Pour le moment, aucune bande-annonce officielle n’a été publiée et sa date de sortie n’a pas été confirmée. Cependant, en attendant, vous pouvez trouver toute la fiction complète à apprécier sur Disney+ et rattrapez-vous avant l’arrivée des docuseries tant attendues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂