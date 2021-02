Bloodstained: Ritual of the Night croise les chemins avec Blasphemous dans Free Strife and Ruin Update

Il existe un bon nombre de jeux d’action 2D inspirés de Souls ces jours-ci, mais peu sont meilleurs que Blasphemous. Avec son merveilleux pixel art, son ton sombre et son gameplay satisfaisant, c’est un peu un joyau caché dans le catalogue PlayStation 4. Un autre titre 2D acclamé par la critique est Bloodstained: Ritual of the Night, une sorte de successeur spirituel du classique Castlevania qui a conquis tout le monde. Voici une idée: combiner les deux?

C’est plus ou moins ce qui s’est passé dans ce cas. Dans Blasphemous, une mise à jour gratuite du contenu nommée Strife and Ruin arrive cette semaine et apporte un peu de Bloodstained dans le titre d’action de Team 17. Miriam arrive à Cvstodia et a besoin de votre aide pour rentrer chez elle. Pour l’aider, vous devrez vous attaquer à une série de salles de défi et récupérer des éclats de miroir. Il semble que ces salles testent même les joueurs les plus dévoués. Le communiqué de presse tease « une récompense spéciale » pour ceux qui réussissent.

De plus, il existe un nouveau mode Boss Rush où vous affrontez chaque boss l’un après l’autre, et une série de nouveaux modes de rendu pour donner au jeu différents styles visuels. Enfin, une zone Demake est introduite avec cette mise à jour, transformant les visuels 8 bits et offrant une expérience linéaire à l’intérieur d’une machine d’arcade cachée. On dirait qu’il y a beaucoup de choses dans ce DLC.

La mise à jour Strife and Ruin est lancée le 18 février et est gratuite pour tous les utilisateurs du jeu. Allez-vous vous replonger dans Blasphemous pour le vérifier? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.