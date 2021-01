Edith González: ce qui est arrivé à sa fille, Constanza Creel

Beaucoup se souviennent Edith Gonzalez pour sa scène d’actrice et de danseuse mexicaine, mais sa fille Constance Creel Il se souvient d’elle comme de la meilleure mère qu’il puisse toucher. Malheureusement pour ses fans et ses adeptes du travail de l’actrice, elle est restée en dehors des réseaux sociaux pour protéger sa vie privée, en particulier en raison des moments difficiles qu’elle traverse actuellement.

Il y a quelques mois, le 28 novembre 2020, tous les médias ont été informés que Mme. Ofelia Fuentes, mère du défunt également Edith Gonzalez, décédé d’un arrêt cardiaque à son 89 ans des complications résultant de diverses maladies chroniques, avec lesquelles la matriarche de la famille avait lutté pendant des années.

« Nous avons la tranquillité d’esprit qu’il ne souffre plus. Vraiment, c’étaient des maladies chroniques, ce n’était pas la dépression, comme quelqu’un l’a dit là-bas. Quelqu’un a dit que c’était parce qu’il avait beaucoup souffert de la mort d’Edith, et c’est vrai, mais en réalité il avait déjà le diabète et d’autres maladies chroniques de l’âge; c’était vraiment la cause»A déclaré le frère de Edith Gonzalez au journal Réforme.

Maintenant, Constance Creel vit avec son père, Santiago Creelet la fille de 16 ans elle a été vue pour la dernière fois à la veille de sa grand-mère. Que lui est-il arrivé après le décès de sa mère et qu’a-t-elle fait depuis? C’est ce que la fille de la célèbre actrice a rapporté Magazine chic.

C’EST CE QUI EST ARRIVÉ À CONSTANZA CREEL, LA FILLE D’EDITH GONZÁLEZ

Constanza a toujours été aimée par sa mère et sa grand-mère (Photo: Instagram)

Constanza Creel González il est né le 17 août 2004, dans le district fédéral être initialement enregistré uniquement avec les noms de famille de sa mère par un accord qu’ils avaient Edith et Santiago Creel à l’époque. Quatre ans plus tard, il la reconnaîtrait comme sa fille, mais un conflit avec Televisa le retirerait également de sa banque.

Bien qu’elle soit toujours restée à l’écart des caméras, sa mère a maintenu sa présence dans le réseaux sociaux pour les photos qu’elle partage en tant que fière mère de sa fille. Il n’a eu qu’une seule participation à une telenovela avec sa mère, « Caméléons», Où il a agi avec Alfonso Herrera et Belinda.

Constance Creel Elle a toujours été très respectueuse dans sa personnalité, gardant un profil bas dans les rares fois où elle est apparue sur la scène publique. Alors que certains pourraient penser que cela pourrait être du passé ‘secret«qui ont eu leurs parents pendant les premières années de leur naissance, la vérité est que ce dernier n’est pas vrai.

Edith était très fière de Constanza (Photo: Instagram)

Dans les dernières années de la vie de sa mère Edith GonzalezElle ne lui a rien refusé, se comportant comme une fille responsable et consciente de ce qui se passait avec elle. Malheureusement, sa mort dans le 2019 aux 54 ans de la complication de son cancer de l’ovaire, qu’elle pensait avoir surmonté dans le 2016 lorsque ses ovaires, son utérus et ses ganglions lymphatiques ont été retirés.

Après le départ de sa mère, Constance il a emménagé avec son père, Paulina Velasco, la compagne actuelle de ce dernier, et ses deux demi-sœurs. Sur certaines photos publiées par la famille, elle est vue heureuse et calme, maintenant un bonne relation avec tous les membres de votre nouvelle maison.

Constanza considérait sa grand-mère comme une seconde mère (Photo: Bonjour)

Malheureusement, comme déjà mentionné ci-dessus, Constance Elle a subi une autre grande perte dans sa vie, puisque sa grand-mère était comme une seconde mère pendant toutes ces années: « Ma mère était toujours là pour Constanza quand Edith assistait à ses appels ou était en tournée. » commenté Victor Manuel Gonzales du quotidien Réforme.

« Elle était chargée de prendre soin d’elle, c’était toujours comme ça. Peu de temps avant la mort d’Edith, elle était dans un programme et sa mère est allée à Constanza à l’école», A-t-il conclu. Actuellement, Constanza continue de pleurer perte de sa grand-mère, mais on s’attend à ce qu’elle continue bientôt ses activités et les fans sauront si elle suivra le chemin de sa mère pour devenir une grande actrice.