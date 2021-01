‘Cobra Kai’ Saison 3: Comment le nom de Eagle Fang Dojo est-il devenu et où vous pouvez acheter une chemise

Lorsque Johnny Lawrence a surnommé son nouveau dojo Cobra Kai dans la saison 1 de la série, cela ressemblait à un nouveau départ pour le personnage et la franchise.

Il symbolisait également l’ancien conflit dans l’original Karate Kid film entre Danny LaRusso et Johnny avec Miyagi-Do dans le coin opposé. Lorsque Kreese de Martin Kove s’est présenté à la fin de la saison 2, il a pris le contrôle de Cobra Kai.

Mais Johnny a trouvé un moyen de créer un autre dojo avec un nom qui a son empreinte partout: Eagle Fang. Le chemin vers le nom a aussi sa personnalité partout.

Les aigles n’ont pas de crocs

Alors que Johnny jetait cérémonieusement des chemises rouges à sa classe, il expliqua pourquoi il avait choisi le nom Eagle Fang pour son dojo. Il se fichait que l’oiseau majestueux ne soit pas la seule créature au monde capable de vaincre un cobra. Vissez la mangouste! Il ne se souciait pas que l’aigle n’ait pas de crocs – il en a donné.

Cobra Kai les fans ont peut-être raillé, ri ou applaudi en solidarité à la poignée, mais c’est unique et signifie le hardcore. Alors qu’il est en suspens si l’alliance de Johnny et Daniel conduira à une fusion de dojos et donc de noms de dojo, Eagle Fang est sur le point de prendre la version de Kreese de Cobra Kai.

Comment les écrivains de ‘Cobra Kai’ sont arrivés au surnom d’Eagle Fang

Cobra Kai Le co-créateur Jon Hurwitz a récemment parlé à Entertainment Weekly de la saison 3 de la série et a expliqué qu’ils s’étaient amusés à essayer de trouver un nom pour le dojo de Johnny. Les scénaristes de l’émission savaient déjà que ce devait être un animal qu’il choisirait lui-même.

« Nous avons parlé d’aigles, nous avons parlé de lions, de différents animaux forts, virils et masculins dans son esprit », a déclaré Hurwitz. «Nous sommes également revenus sur sa mentalité des années 80 et l’aigle qu’il a sur le mur de son appartement. Il a grandi dans cette vieille école des années 80, une sorte de mentalité américaine, donc l’aigle se sentait fort et correct.

Mais d’où viennent exactement les crocs de vampire? Ils ruissellent de sang. L’image entière crie à un adversaire, non?

«Et ‘croc; est juste compatible avec son ignorance. Il pense que cela semble dur à cuire. «Eagle Fang» est dur à cuire. Cela semble cool, et il n’entendra rien de tout cela si vous le corrigez sur le fait que les aigles n’ont pas de crocs », a déclaré Hurwitz.

«Il va inventer ses propres métaphores du karaté qu’il va essayer d’inspirer, aussi malavisées soient-elles et aussi erronées que ses enseignements dans le passé l’ont toujours été», a-t-il expliqué.

Montez sur la vague Eagle Fang

