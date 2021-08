Le protagoniste de Shang-Chi s’est fâché contre le PDG de Disney

Près de deux semaines après la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, son étoile, Simu liu s’est fâché contre le PDG de Disney, Bob Chapek. L’exécutif a évoqué le temps qui s’écoulera entre la sortie en salles du film et son arrivée ultérieure à Disney+ Mais la façon dont il l’a fait a eu un impact négatif sur l’étoile flamboyante du Univers cinématographique Marvel (MCU).







Début septembre, Shang-Chi et la légende des dix anneaux débarqueront dans les couloirs du monde. Après 45 jours, il peut être vu à travers Disney+, où sont tous les films de la MCU. À Chapek, ce film marquera un point de rupture.

Le film avec Simu liu deviendra le premier de Disney de respecter la fenêtre de lancement avant d’atteindre votre piste d’atterrissage. diffusion. La différence avec Mec libre c’est que cela sera vu par Étoile + donc pour le PDG de Disney ce sera « une expérience intéressante ».

Après avoir appris les paroles de Chapek, Liu Il a décidé d’exprimer sa colère avec un post sur ses réseaux. Aussi bien sur Instagram que sur Twitter Il a partagé des photos du tournage et a précisé: « Nous ne sommes pas une expérience. » De plus, il a assuré qu’ils se sentaient « sous-estimés ».

« Nous sommes la célébration de la culture et du plaisir qui perdure après un an de bataille », a poursuivi l’acteur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. « Nous sommes la surprise », a-t-il déclaré. Simu liu, qui a clôturé son enthousiasme pour « faire l’histoire » et a demandé aux fans de se joindre à eux.

Reconnaissant que la vie Panthère noire

Il y a quelque temps, bien avant le film du MCU partagez vos progrès et vos images, Simu liu il parlait déjà avec émotion de ce que cela signifiait pour lui de faire partie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Pour l’artiste, il y avait une explication très claire de la façon dont il avait eu sa chance : « Si ce n’était pas pour Panthère noire, aujourd’hui je n’aurais pas de travail chez merveille”.

Destin Daniel Cretton a réalisé le film dirigé par Simu Liu. (Simu Liu)



Le protagoniste du prochain film de merveille défini le film de Chadwick Bossman comme un « moment décisif dans l’industrie » qui a encouragé les gens à cesser de considérer des moulages plus « diversifiés » comme un risque financier. « Panthère noire créé en 2018, la même année que Asiatiques riches et fous et les deux ont été d’énormes succès financiers. Nous sommes ici et nous l’avons toujours été, et nous aimons voir des films qui nous représentent, qui représentent nos visages, nos histoires et nos vies », a-t-il assuré.

