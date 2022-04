Sonic the Hedgehog 2 bat un nouveau record dans l’histoire du cinéma

Le film de »Sonic le hérisson 2 » Non seulement il a atteint le sommet du box-office dans les salles du monde entier, mais sa suite vient également de battre le record qu’avait atteint son premier volet : devenir la meilleure ouverture d’un film basé sur un jeu vidéo.

Ce nouveau film produit par Paramount Pictures Le hérisson bleu a rapporté un montant incroyable de 141 millions de dollars au box-office international lors de son premier week-end de sortie seulement. Avec ce »Sonic the Hedgehog 2 » est devenu le meilleur week-end d’ouverture d’un film de jeu vidéo de toute l’histoire du cinéma.

Ces chiffres ont même dépassé le box-office de tous les films disponibles sur le panneau d’affichage. la bande de Michael Bay de » Ambulance » n’a atteint que 8,7 millions de dollars au cours du week-end, tandis que »MorbiusSony’s » a gagné 126 millions de dollars depuis son ouverture le 1er avril.

Le titre d’ouverture le plus important pour un film de jeu vidéo appartenait auparavant au premier film « Sonic the Hedgehog », qui a rapporté 57 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours.

» Sonic the Hedgehog 2 » présente un casting de stars qui comprend des acteurs de retour tels que Jim Carrey en tant que docteur Robotnik et Ben Schwartz comme Sonic. Le film présente également le célèbre rival de Sonic, l’échidné rouge, Knuckles, exprimé par Idris Elba, et Miles « Tails » Prower, exprimé par l’actrice Colleen O’Shaughnessey, qui a également exprimé le personnage précédemment dans la série télévisée. ainsi que dans divers jeux.

Le film reprend après les événements du premier épisode, suivant Sonic et ses amis alors qu’ils tentent d’empêcher Robotnik et Knuckles d’obtenir un artefact légendaire connu sous le nom de Chaos Emerald.

Paramount Pictures a toujours un grand avenir en tête pour la franchise de films Sonic, ils n’ont pas encore publié de détails sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, cependant, la société de production prévoit de créer un univers cinématographique complet avec le hérisson.