Edgar Wright dirige un nouveau film Running Man

Une autre adaptation de Stephen King’s L’homme qui court est en préparation, et Paramount a fait appel à Edgar Wright pour le diriger!

C’est passionnant pour deux raisons. Premièrement, c’est toujours formidable d’en savoir plus sur ce sur quoi Edgar Wright travaille (il est l’un de mes réalisateurs de travail préférés aujourd’hui). Deuxièmement, il est agréable de voir encore plus d’amour de l’histoire de Stephen King arriver sur grand écran.

Deadline a annoncé que Paramount avait embauché Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim, Shaun des morts) pour diriger la photo «prioritaire», avec Michael Bacall pour co-écrire. Malgré le partage du nom et du matériel source, le film ne sera pas un remake du film précédent qui mettait en vedette Arnold Schwarzenegger.

Au lieu de cela, le film sera une adaptation plus fidèle du livre King écrit dans les années 80 sous le pseudonyme de «Richard Bachman». C’est un conte futuriste de science-fiction qui semble étrangement poignant de nos jours:

On est 2025 et la télé-réalité a progressé au point où les gens sont prêts à parier leur vie en échange d’une chance de gagner une énorme richesse. Ben Richards est désespéré – il a besoin d’argent pour soigner la maladie de sa fille. Sa dernière chance est d’entrer dans un jeu télévisé appelé The Running Man où l’objectif est d’échapper à la police et aux traqueurs spécialement formés pendant un mois. La récompense est un milliard de dollars. Le hic, c’est que tout le monde le regarde et est prêt à le livrer pour une récompense.