OPPO X 2021 est déjà une réalité: rencontrez le premier mobile roll-up de l’histoire

Les mobiles roulants confirment leur candidature à la grande attraction de l’année, et on peut déjà voir le nouvel OPPO X 2021 en direct et en direct … Allez-vous le rater?

Les téléphones portables sont ennuyeux. Ce qui est certain, c’est que l’industrie n’a pratiquement rien évolué ces dernières années, et donc les lignes rouges qui divisaient les plages prime des téléphones à coupe moyenne / haute se sont rapprochés plus que jamais, forçant la plupart des fabricants à rechercher des incitations et explorer de nouveaux concepts comme les smartphones pliables ou, désormais, les mobiles enroulables les plus modernes.

Et c’est que oui les amis, il semble que la grande tendance de 2021 sera ces concepts de rouleaux dans lequel TCL de Chine travaille déjà, aussi LG avec son « Rollable » que nous avons pu voir au CES 2021, et même un OPPO plus audacieux que jamais capable de faire la réalité OPPO X 2021 Avant tout le monde, devancer même un Samsung qui aime être premier dans toutes ces courses.

À ce stade, on sait déjà que bon nombre des acteurs les plus nobles du secteur mobile préparent un smartphone de type «roll-up», avec des mécanismes manuels ou automatiques qui permettent de cacher une partie du panneau à l’intérieur du corps du smartphone, offrant cette expérience hybride entre tablette et téléphone sans les compromis du pli bienheureux Cela ternit l’expérience des actuels Mate Xs ou Galaxy Z Fold2.

Quoi qu’il en soit, et bien qu’il y ait de nombreux concurrents, cela semble leur ouvrir la voie pour être soit LG ou OPPO qui lancent cette nouvelle catégorie d’appareils mobiles, car les Sud-Coréens nous ont déjà montré en vidéo Enroulable, le premier que nous avons vu officiellement, et maintenant le constructeur chinois devient le premier à faire d’un terminal de ce type une réalité, l’OPPO X 2021 qui est déjà entre les mains de certains des plus célèbres critiques pour nous montrer tous ses secrets … Voulez-vous le connaître en profondeur? Eh bien, voici tous les détails!

OPPO présente OPPO X 2021, le premier mobile au monde avec un écran extensible

Ce sera le nouvel OPPO X 2021, le premier mobile avec un écran roll-up que l’on pourra « toucher »

Le développement à partir de zéro de l’OPPO X 2021 n’a certainement pas été aussi rapide que nous l’avons vécu, mais bien que Le fabricant basé à Dongguan a déclaré n’avoir aucune date de sortie de ce modèle au moins à court terme, la vérité est que sa transition du concept au prototype a été plus que précipitée, à quelques mois seulement de sa présentation officielle jusqu’à la premiers modèles de pré-série ils ont atteint les mains d’experts et d’analystes.

Comme nous nous y attendions, il s’agit de un smartphone beaucoup plus épais qu’auparavant à voir dans les mobiles traditionnels -quelque chose sûrement pas si frappant par rapport à un Galaxy Z Fold fermé-, qui dispose d’un mécanisme automatique qui fait rouler ou dérouler le panneau en fonction des besoins de l’utilisateur passant de 6,7 pouces à un maximum de 7,4 pouces dans un format plus carré et conforme à l’expérience des tablettes.

Dans tous les cas, le plus surprenant est de voir comment l’appareil se plie ou se déplie, et comment les éléments s’installent, modifiant le comportement et leur disposition au fur et à mesure que l’écran grandit ou diminue, nous allons donc vous laisser directement avec le premier la revue qui a été publié:

Nous avons déjà publié deux vidéos avec les premières impressions et une « pratique » complète d’OPPO X 2021, la première du youtubeur français Brandon Le Proktor et une autre de la chaîne allemande allroundpc … Sûrement encore plus apparaîtront bientôt!

Dans la vidéo, comme vous l’avez vu, un youtubeur français nous montre pour la première fois un modèle de pré-série entièrement fonctionnel du nouvel OPPO X 2021, nous apprenant tous ses secrets et expliquer le fonctionnement de ces mobiles roulants, ou du moins comment le modèle qui cuit dans les fours OPPO se comporte dans ce cas.

La vidéo n’a ni triche ni carton, donc l’appareil peut être vu en détail, sous tous ses angles et mettant en œuvre le curieux mécanisme automatique qui est activé en faisant un double Cliquez sur sur le bouton latéral.

Bien sûr, l’interface développée par OPPO s’adapte parfaitement aux deux tailles d’écran, en donnant une continuité à ce que nous faisons à tout moment et sans remarquer de problèmes graves même avec des logiciels inachevés, qui vont sûrement peaufiner les détails et optimiser sa fluidité d’ici le lancement pas d’actualité pour l’instant d’une valeur ajoutée qui sera déterminante pour profiter de la grande taille d’écran qui en résulte.

Les détails sur le matériel interne de l’appareil n’ont pas été révélés, sûrement en raison du propre embargo d’OPPO, donc pour l’instant on ne peut que dire qu’évidemment le panneau est un OLED flexible monté autour d’un mécanisme circulaire capable de cacher une pièce sans la plier, sans connaître l’origine ou la résolution ou le taux de rafraîchissement.

Et comme il est évident, nous ne savons pas non plus quand il arrivera sur le marché (on ne sait même pas si ça arrivera) ni à quel prix, ce qui n’est pas attendu pas cher même si c’est probablement en dessous des 2 009 euros que le Galaxy Z Fold2 a coûté à son lancement … Il faudra de la patience!

Quand pouvez-vous acheter votre premier mobile roll-up

