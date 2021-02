Danna Paola met sa voix dans la version latine de Raya et le dernier dragon de Disney

Danna Paola est l’une des actrices mexicaines les plus acclamées de ces dernières années. Depuis son rôle principal dans Elite de Netflix, la renommée de l’actrice et chanteuse n’a cessé de grandir. Maintenant, il sera ajouté à une incroyable production Disney.

Après avoir présenté sa voix à Netflix pour le thème principal de Beyond the Moon, un film nominé aux Golden Globes 2021, elle sera désormais également présente dans un film d’animation Disney, réalisant le rêve de toute jeune actrice.

Danna Paola exprimera le personnage principal de Raya et le dernier dragon dans sa version latine espagnole, comme le rapporte DisneyStudios LA sur son compte Instagram officiel ce vendredi 19 février.

« Je suis très excité! Je vais prêter ma voix dans la version espagnole à Raya, la protagoniste de Raya et le dernier dragon, la prochaine première de Disney. De plus, je jouerai la chanson » Hasta Vencer « pour le Bande originale espagnole du film « , Danna a ajouté sur son compte Instagram personnel.

En plus d'être la voix du protagoniste, comme le rapporte l'actrice, elle interprétera également le thème principal du film, qui pour le moment n'est pas connu.







Raya et le dernier dragon raconte l’histoire d’un royaume connu sous le nom de Kumandra, une terre habitée par une civilisation ancienne. Lorsque des êtres diaboliques appelés les Drunn mettent la Terre en danger, un guerrier nommé Raya fera tout son possible pour trouver le dernier dragon vivant, et le seul capable de les sauver de la menace imminente.

Quand Raya and the Last Dragon sort-il?

Le nouveau film Disney aura sa première mondiale la prochaine 5 mars. Son lancement aura lieu simultanément dans les cinémas licenciés et sur Disney Plus mais uniquement pour les utilisateurs Premium Access.

Raya and The Last Dragon sera disponible sur Disney Plus sans frais supplémentaires à partir du 4 juin 2021.