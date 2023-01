Eddie Redmayne, star des « Animaux fantastiques », parle de l’avenir de la franchise Harry Potter

Bêtes fantastiques leader Eddie Redmayne a révélé que l’avenir de la Harry Potter franchise dérivée et la possibilité d’un quatrième film reste incertaine. bêtes fantastiques et où les trouver a fait ses débuts en 2016 après le succès au box-office de l’original Harry Potter films, qui se sont déroulés de 2001 à 2011. Espérant capitaliser sur le succès de la franchise, Warner Bros. élargit le monde des sorciers avec l’histoire de Newt Scamander, joué par Fille danoise l’acteur Eddie Redmayne.





Alors que les débuts Bêtes fantastiques le film a bien performé au box-office, les deuxième et troisième films suivants de la franchise, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald et Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, ont eu moins de succès, le film le plus récent ayant gravement sous-performé lors de sa sortie en salles en 2022.

Dans un récent NME interview, Redmayne a discuté de l’avenir potentiel de la franchise et si les fans pouvaient s’attendre à voir un Les Animaux Fantastiques 4 bientôt. Redmayne a confirmé, cependant, qu’à sa connaissance, il n’y a pas de quatrième film en préparation chez Warner Bros. Le commentaire de Redmayne s’aligne bien avec un rapport publié par La variété en novembre 2022, qui affirmait qu’aucun autre film de la franchise n’était actuellement en développement.

« Je veux dire, pour le moment, il n'y a rien dont je sois au courant. Donc, comme je le sais, ce n'est pas quelque chose qui est sur les cartes. Redmayne a dit.





Quel avenir pour la franchise Harry Potter ?

Alors que l’original 8 Harry Potter films ont réussi au box-office entre 2001 et 2011, les Bêtes fantastiques les films n’ont jamais été à la hauteur du battage médiatique de la franchise originale, les deux derniers Bêtes fantastiques films accusés de s’appuyer trop sur Harry Potter la nostalgie de la franchise et le fait de ne pas faire avancer l’histoire du monde sorcier de manière nouvelle et passionnante. De même, le Bêtes fantastiques la franchise a souffert de la controverse liée à la refonte de Johnny Depp en tant que Grindelwald et de la controverse en cours entourant Harry Potter l’auteur JK Rowling, qui a été accusé d’avoir fait des commentaires transphobes en ligne.

Avec Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sous-performant au box-office, l’avenir cinématographique du monde sorcier est incertain. Cela dit, il est peu probable que le Harry Potter La franchise restera en panne pendant longtemps, d’autant plus que la franchise est l’une des pièces de propriété intellectuelle les plus précieuses détenues par Warner Bros. Discovery à l’heure actuelle.

La dirigeante de HBO Max, Sarah Aubrey, a rapporté en novembre que la société « réfléchissait à ce qu’il fallait faire ensuite« lorsqu’il s’agit de l’avenir de la Harry Potter la franchise. Cependant, à quoi ressemblera cet avenir reste à voir. Un avenir potentiel pourrait voir une adaptation cinématographique de Harry Potter et l’enfant maudit, la pièce de théâtre très réussie de Rowling, une possibilité qui a été longuement discutée par les dirigeants de Warner Bros. Alors que non Enfant maudit l’adaptation a été confirmée, la pièce s’est exceptionnellement bien comportée auprès des fans de la Harry Potter la franchise.

Indépendamment de l’avenir exact auquel les fans peuvent s’attendre pour Harry Potteril semble presque certain que Warner Bros. Discovery sera plus stratégique à l’approche de la franchise bien-aimée après la mauvaise performance du troisième (et dernier ?) Bêtes fantastiques film.