Les 11 meilleures séries à suspense sur Netflix

Netflix a de grands titres du genre suspense dans son catalogue et nous proposons une liste de programmes dans ce sens.

©IMDBsérie à suspense

Netflix Il dispose d’un très large catalogue de séries et en ce sens les différents genres recherchés par les abonnés sont très bien représentés. Vous pouvez être sûr que vous trouverez ce que vous cherchez sur la plateforme avec des titres intéressants et des castings qui se démarquent à part entière. Le géant du streaming est 100% prêt à combattre tout autre service sur le marché.

De même, on peut souligner le suspense montre que le catalogue de Netflix présente. Ce sont des programmes très bien faits qui peuvent vous déranger et vous faire passer le temps que vous cherchez avec des mystères et des questions à résoudre. Dans Spoiler, nous avons choisi 11 programmes parmi les géant du streaming dans cette catégorie que vous apprécierez sûrement beaucoup.

+La meilleure série à suspense Netflix

©IMDBL’affaire Hartung

Une poupée marron est retrouvée sur les lieux d’un meurtre brutal. Sur la base de cet indice, deux détectives partent à la recherche du meurtrier lié à une fille disparue. Avec Danica Curcic, Mikkel Boe, Folsgaard et Iben Dorner.

Tu peux le voir ici

©IMDBLa liste A

Dans ce drame surnaturel intrigant, la romance, la rivalité et le mystère extrême se heurtent lorsqu’un groupe d’adolescents part camper sur une île isolée. Cast composé de Lisa Ambalanavar, Ellie Dickles et Savannah Baker, entre autres.

Tu peux le voir ici

©IMDBréveillez-vous

Après un accident tragique, une adolescente amnésique tente de reconstruire sa vie dans une clinique spécialisée, mais se méfie de son traitement inhabituel. Les stars du spectacle sont María Wawreniuk, Ignacy Liss, Michal Sikorski, entre autres.

Tu peux le voir ici

Lorsque Carlton Flynt disparaît la même nuit que Stewart Green, mais 17 ans plus tard, une série d’événements se déclenchent dans la vie des personnes liées aux deux. Avec Cush Jumbo, James Nesbitt et Richard Armitage.

Tu peux le voir ici

©IMDBComment s’en tirer avec un meurtre

Annalise Keating, une brillante avocate de la défense pénale et professeur de droit, est impliquée dans une affaire de meurtre tordue avec cinq de ses étudiants. Distribution composée de Viola Davis, Billy Brown et Alfred Enoch, entre autres.

Tu peux le voir ici

©IMDBNe parle pas aux étrangers

Après avoir entendu quelque chose de choquant à propos de sa femme de la part d’un inconnu, un père de famille se retrouve mêlé à un mystère et à une recherche désespérée de la vérité. Avec Richard Armitage, Siobhan Finneran et Jennifer Saunders.

Tu peux le voir ici

©IMDBderrière ses yeux

Une mère célibataire entre dans un monde de manipulations perverses alors qu’elle entame une liaison avec son patron et une amitié secrète avec son épouse énigmatique. Avec Simona Brown, Eve Hewson et Tom Bateman.

Tu peux le voir ici

©IMDBclickbait

Après que l’enlèvement de Nick Brewer ait pris une tournure cybernétique, ses associés se bousculent pour découvrir qui est derrière tout cela et leurs motivations. Distribution : Zoé Kazan, Betty Gabriel et Adrian Genier.

Tu peux le voir ici

©IMDBLa malédiction du manoir Bly

Mourir ne signifie pas disparaître, et une fille au pair le découvre alors qu’elle tombe dans un abîme de secrets terrifiants dans cette romance gothique du créateur de The Haunting of Hill House. Avec Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen et Henry Thomas.

Tu peux le voir ici

©IMDBLes meurtres de Valhalla

Un détective au passé douloureux revient d’Oslo dans son Islande natale pour aider un policier dévoué à traquer un tueur en série lié à une mystérieuse photo. Avec les protagonistes de Nina Dogg Filippusdottir, Bjorn Thors et Bergur Ebbi.

Tu peux le voir ici

©IMDBzone blanche

Le chef de la police et le nouveau procureur enquêtent sur une série de meurtres et de phénomènes inquiétants qui se déroulent dans une ville en lisière de forêt. Avec Suliane Brahim, Hubert Delattre et Laurent Capelluto.

Tu peux le voir ici

