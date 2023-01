Is I, Tonya de Margot Robbie sur Netflix ? Où voir son film fureur

in

Netflix

Le film avec Margot Robbie a déjà fait sensation sur cette plateforme de streaming.

©IMDBMargot Robbie a été nominée pour un Oscar pour sa performance.

Moi, Tonya Soit Moi, Tonya a valu à Margot Robbie une nomination aux Oscars pour Meilleure actrice en 2018 et maintenant le furor movie de l’interprète de Barbie est venu sur les plateformes de streaming et ici On vous dit si c’est sur Netflix ou où vous pouvez le voir.

« Après une enfance d’abus et de sacrifices, Tonya Harding s’est hissée au sommet du patinage artistique, mais a fini par mordre la glace après un scandale inoubliable.« , indique le synopsis du film qui met également en vedette Sébastien Stan (Captain America et le soldat de l’hiver) Oui Allison Janney (Maman).

+ Est-ce que Tonya est sur Netflix ?

Oui, le film sorti en salles en 2017 est arrivé sur la plateforme de streaming en janvier et est désormais disponible.. Le long métrage a reçu plus de 10 prix, dont un OOscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Allison Janney.

Moi, Tonya C’est un biopic suit l’histoire de l’une des stars les plus controversées du patinage sur glace, Tonya Hardingconnue comme la deuxième de l’histoire capable de réaliser un triple axel lors d’une compétition, cependant, son éclat a été éclipsé par des scandales d’indiscipline, un partenaire violent et une mère abusive.

Le début de la fin de la carrière de Tonya Harding est venu quand aux Jeux olympiques d’hiver de 1994, sa compatriote Nancy Kerrigan a été touchée au genou avec une barre de glace peu avant les Jeux et tous les soupçons pointaient vers Harding.

La bande a été réalisée par Craig Gillespie (cruelle, Lars et la vraie fille Oui nuit effrayante) avec trait d’union Steven Rogers (L’amour reste toujours, Reste à mes côtés). Depuis sa première, le film a été catalogué comme « Le meilleur film de l’année » et sur des plateformes comme IMDB Il affiche 7,5 étoiles sur 10 alors que sur Netflix il s’est rapidement positionné dans le Top 10 des plus regardés.

