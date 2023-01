Drew Barrymore fait tout son possible avec M3GAN Cosplay pour surprendre Allison Williams

M3GAN Star Allison Williams apparaît en tant qu’invité sur Le spectacle de Drew Barrymore cette semaine, mais ne vous attendez pas à une entrevue ordinaire. Pour surprendre Williams, Drew Barrymore s’est complètement transformée en M3GAN la poupée tueuse, avec son look horrifiant et sa technologie « défectueuse ». Un aperçu de l’interview a été publié avec Barrymore faisant tout son possible avec le gimmick, embrassant ce qu’il faut pour devenir M3GAN, de la course à quatre pattes à la danse emblématique. Vous pouvez visionner le clip ci-dessous, via A dessiné sur Twitter.





« Comment saviez-vous que ce film serait un tel succès? Il vient de casser 100 millions de dollars au box-office », a déclaré Barrymore, dans le personnage de M3GAN.

FILM VIDÉO DU JOUR

En jouant, Williams répond: « Évidemment, M3GAN, nous ne savons jamais comment ces choses vont se passer, mais vous pouvez espérer un certain résultat, et je vais me déprécier et dire que c’est à propos de vous. Si les gens aimaient vraiment M3GAN , et ils l’ont eue, c’est pourquoi. »

Barrymore n’est pas la première personne à se déguiser en M3GAN. L’un des producteurs du film, Jason Blum, l’a fait pour Halloween l’année dernière des mois avant M3GAN première dans les salles. Blum avait clairement de grands espoirs pour l’avenir du film à cette époque, se référant à lui-même sous le nom de M3GAN 2.0 – qui se trouve être le titre de la suite à venir, comme cela a été révélé depuis.





M3GAN reviendra dans les cinémas

Images universelles

À ce point, M3GAN a en fait dépassé les 125 millions de dollars au box-office mondial. Avec un budget de seulement 12 millions de dollars, le film a été un succès monumental pour Universal et Blumhouse. La réception critique a également été excellente avec des éloges presque unanimes pour le film d’horreur de la part des critiques et des cinéphiles. Une suite a depuis été annoncée qui capitalisera davantage sur la popularité de M3GANannoncent une sortie en salles en janvier 2025.

M3GAN a été réalisé par Gérard Johnstone. Akela Cooper et James Wan ont écrit l’histoire avec Cooper écrivant le scénario. Blum et Wan ont produit le projet. Allison Williams et Violet McGraw dirigent le casting.

M3GAN est maintenant disponible à la location ou à l’achat sur PVOD, bien qu’il soit toujours diffusé dans les salles de cinéma.