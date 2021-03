Qui est l’épouse de Chris Cuomo, Cristina Greeven Cuomo?

Christopher Charles Cuomo est un journaliste de télévision américain, mieux connu sous le nom de présentateur CNN de «Cuomo Prime Time», une émission d’analyse d’actualité en semaine. Nous connaissons son visage, son nom et son émission, et nous connaissons même son frère, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a récemment été jeté sous les projecteurs au milieu d’allégations de harcèlement sexuel.

L’année dernière, les frères Cuomo sont devenus viraux pour un échange amusant à l’antenne. Mais ce que nous devrions en savoir plus sur la femme qu’il a épousée.

Qui est Cristina Greeven Cuomo?

Cristina Greeven est une femme d’affaires intelligente et prospère qui s’est taillé une place dans l’industrie de l’édition. Mais elle est plus que la femme d’un présentateur de CNN.

D’où vient Cristina Greeven?

Greeven a grandi à New York. Elle est américaine, mais a une ascendance allemande et brésilienne.

Elle a été élevée à New York et à Southampton, à Long Island, par ses parents, Regina et Rainer Greeven. Greeven a fréquenté la Chapin School, une école pour filles dans l’Upper East Side de Manhattan. Elle a ensuite poursuivi ses études à l’Université Cornell.

Greeven Cuomo a 51 ans et est née le 12 janvier 1970, ce qui en fait une Capricorne.

Mis à part son mari, la valeur nette de Greeven est d’environ 3 millions de dollars.

Que fait Cristina Greeven dans la vie?

Greeven n’est pas étrangère au monde des actualités et de l’édition de contenu, bien que le contenu viral des confrontations en colère ne soit pas son truc professionnel. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en tant que rédactrice en chef de magazine dans l’espace de contenu lifestyle.

Elle a été rédactrice en chef des magazines «Manhattan» et «Beach», publiés par la société Modern Luxury. Elle a été licenciée de cette entreprise en 2016 lorsqu’elle a réduit de moitié ses effectifs.

Elle a également travaillé en tant que Creative Content Chief dans une société appelée Plum Network et a été directrice éditoriale de « Gotham » et « Hamptons Magazines » chez Niche Media Holdings, LLC.

Elle dirige maintenant également son propre magazine de style de vie appelé «Purist».

Ces jours-ci, Greeven dirige un magazine qu’elle a fondé en 2017 appelé «Purist». Il a des éditions imprimées et numériques et est consacré au bien-être et à la tranquillité d’esprit.

Sur la page À propos de nous, elle écrit:

« … quand j’ai eu trois enfants, la qualité de vie et la santé m’ont ouvert le cœur au monde dans lequel vivent de nombreux parents: le monde du bien-être. Je suis devenu un étudiant en nutrition et les mystères de la médecine. Plus je lisais et apprenais en un espace sursaturé d’informations, plus je pratiquais de bonnes habitudes.

Le bien-être n’est plus une indulgence, c’est une nécessité. Le moment est venu pour un bon nettoyage. Je ne parle pas seulement d’un jus de nettoyage, je parle mentalement, émotionnellement, spirituellement et oui, physiquement aussi.

Notre environnement tout entier est devenu si toxique – de la politique à la pollution – les gens recherchent l’inspiration pour leur bonne santé et leur bonne vie. Il est temps de s’armer contre la cacophonie venant d’endroits disparates. «

Greeven et Cuomo sont mariés depuis près de 20 ans.

Les Cuomos se sont mariés le 24 novembre 2001. Ils ont eu une cérémonie catholique très traditionnelle qui a eu lieu à l’église catholique Sacred Hearts of Jesus and Mary à Southampton, Long Island. Étonnamment, Greeven avait une demi-heure de retard à son propre mariage.

Son ancien beau-père, l’ancien gouverneur Mario Cuomo, avait ceci à dire à propos de leur union: «Si ce match entre Chris et Cristina ne se fait pas au paradis, c’est certainement dans les environs près du paradis.

Greeven et Cuomo ont trois enfants ensemble.

Le couple a deux filles et un fils ensemble. Leur aînée est leur fille Bella, qui a récemment eu 18 ans. L’enfant du milieu est leur fils, Mario, 15 ans, du nom du père de Cuomo et ancien gouverneur, Mario Cuomo. Leur plus jeune est leur fille Carolina, qui a eu 11 ans en octobre dernier.

Tous les enfants peuvent être vus fréquemment sur Instagram et sur les réseaux sociaux de Greeven.

Greeven fait beaucoup avec sa famille.

Selon sa page Instagram, on peut voir Greeven faire plusieurs activités seule et avec sa famille. Vous pouvez la voir jouer dans la neige avec ses chiens ainsi que sa famille aller à la plage et faire du surf.

Greeven est également connue pour être une fanatique de la santé, il n’est donc pas surprenant que nous la voyions faire du yoga et des exercices à domicile tout au long de sa page. Non seulement cela, mais dans les vidéos d’anniversaire de ses enfants, vous pouvez voir que la famille a également beaucoup voyagé.

Elle a une grande soeur nommée Andrea.

Greeven a souhaité à sa sœur aînée un merveilleux anniversaire en octobre dernier en publiant quelques photos d’eux alors qu’ils étaient enfants ensemble.

La légende disait: « Joyeux anniversaire, grande soeur! Ce lien de soeur va au-delà du lien familial – c’est un [heart emoji] cela m’a fourni un espace sûr pour être le meilleur de moi-même et m’a montré comment les femmes devraient se célébrer et se chérir les unes les autres. Merci pour ça, Andrea, et pour m’avoir sauvé de beaucoup de dindes dans cette vie. Votre fraternité est un privilège. Je t’aime! »

Selon la légende, Greeven et sa sœur aînée sont très proches.

Greeven était avec Cuomo lors de la confrontation en colère filmée en 2019.

Greeven a été témoin d’une cacophonie en 2019 lorsqu’elle était avec sa famille, et un groupe d’hommes a commencé à contrarier son mari. Son mari est le frère du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fils de l’ancien gouverneur de New York, Mario Cuomo.

Chris Cuomo et sa famille ont été approchés par un homme non identifié qui a alors appelé Cuomo « Fredo », qui fait référence au personnage faible de « The Godfather ». L’animateur de radio Rush Limbaugh l’utilisait régulièrement pour se référer à Cuomo.

Cuomo a applaudi les hommes qui lui parlaient, disant que le terme était insultant non seulement pour lui personnellement, mais pour les Italo-Américains en général.

«Les salopes punk de la droite m’appellent ‘Fredo’. Je m’appelle Chris Cuomo. Je suis un présentateur sur CNN », a-t-il dit. Il a ensuite demandé aux autres membres du groupe si l’un d’entre eux avait un héritage italien, et quand ils ont répondu par l’affirmative, il a répondu:« C’est une insulte à votre f ****** gens. C’est comme le mot N pour nous. Est-ce que c’est un truc cool?

L’article continue ci-dessous

L’altercation a duré un moment, avec Cuomo larguant des bombes F et menaçant pour pousser les gars dans un escalier.

Peut-être que l’approche plus zen de la vie de Greeven a eu un effet sur son mari, qui s’est tourné vers Twitter pour s’excuser de son comportement dans la vidéo virale.

Il a dit à ses partisans: « La vérité est que je devrais être meilleur que les gars qui m’attirent. Cela arrive tout le temps ces jours-ci. Souvent devant ma famille. Mais il y a une leçon: inutile d’ajouter à la laideur; je devrais être mieux que ce à quoi je m’oppose.

Est-ce que «Fredo» est vraiment une insulte comme le dit Cuomo?

L’ensemble de l’incident, mis à part le fait de mettre en lumière le problème persistant des gens qui sont des imbéciles les uns aux autres en public, a soulevé la question de la gravité d’une insulte au nom de «Fredo». Le nom fait référence à un personnage négatif dans un film que le père de Cuomo a dénoncé pour ses représentations négatives des Italo-Américains.

Le professeur Michael Mark Cohen, professeur d’études américaines à l’UC Berkeley, a déclaré: «Fredo était un fils indigne de confiance et indigne de confiance qui, après avoir été patronné et« passé sous »par sa puissante famille, est venu trahir son frère par stupidité et par ego. Donc oui, c’est une sorte d’insulte faite sur mesure et profonde pour quelqu’un comme Chris Cuomo. Et de toute évidence, elle est allée au plus vite. «

Cependant, Cuomo n’a peut-être pas une plate-forme solide pour se plaindre de Fredo comme surnom: il s’est appelé ainsi dans une interview à la radio en 2010! Il parlait à l’animateur de radio AM Curtis Sliwa, qui a déclaré: «Il y a un groupe de personnes – politicos – qui laisse toujours entendre qu’ils pourraient courir, mais pas nécessairement plonger complètement, et ils sont membres de la Cuomo.

«Qui suis-je, alors, Fredo? Cuomo a demandé en réponse, en riant un peu. Silwa a répondu: «Oui, exactement! Alors tu ferais mieux de faire attention à ce que ton frère Andrew ne t’embrasse pas sur les deux joues et puis tout d’un coup ils t’emmènent au milieu du lac et où est Chris?

Greeven n’a fait aucune déclaration concernant l’altercation.

Les entretiens de Cuomo avec son frère, Andrew, sont devenus viraux au début de la pandémie.

Alors que les frères s’engageaient dans une discussion sérieuse sur le coronavirus, ils ont réussi à insérer une certaine légèreté dans la conversation en se taquinant de manière ludique.

Cuomo voulait faire un suivi avec son frère après lui avoir demandé lors d’une précédente interview d’appeler leur mère. Il a dit: « Je sais que vous travaillez dur pour votre état, mais peu importe à quel point vous travaillez dur, il est toujours temps d’appeler maman. Elle veut vous entendre – juste pour que vous le sachiez. »

Le Gouverneur Cuomo a répondu: « J’ai appelé maman. J’ai appelé maman juste avant de venir dans l’émission. Au fait, elle a dit que j’étais son préféré. La bonne nouvelle est qu’elle a dit que tu étais son deuxième favori – deuxième fils préféré. »

Cuomo a ensuite remercié son frère d’être revenu sur son émission à laquelle le gouverneur a répondu: « Maman m’a dit que je devais le faire. »

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 14 août 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.