Cillian Murphy trouve que c’est « foutu bizarre » quand les fans le photographient sournoisement

La dernière série de Peaky Blinders est presque sur nous, et sans aucun doute la ferveur de Shelby balayera la nation.

Le drame policier basé à Birmingham s’est avéré être un succès plus important que quiconque aurait pu s’y attendre, entraînant la création d’un Peaky Blinders fête et Peaky Blinders barres.

Mais un homme qui fera probablement profil bas au cours des prochaines semaines est Cillian Murphy.

L’homme de 45 ans préfère passer la plupart de son temps libre à la maison, en partie parce qu’il en a assez que les gens prennent des photos de lui sournoisement – ​​ce qu’il trouve « tellement bizarre ».

Cillian Murphy n’aime pas que les fans prennent des photos de lui. Crédit : Alamy

S’adressant à The Observer, il a déclaré: « Je ne sors vraiment pas beaucoup, et les gens sont tellement déçus quand ils me rencontrent, donc j’en suis très content. Et je suis toujours heureux de discuter.

« Ce que je n’aime pas, ce sont les gens qui prennent subrepticement des photos, ce que quelqu’un a dit, c’est comme la Stasi amateur.

« C’est tellement bizarre. J’étais assis sur le tube et les gens ont commencé à me filmer.

« Je ne veux pas être comme » pauvres putains de célébrités « , ce n’est pas ce que j’essaie de dire. Je suis très heureux et privilégié et tout ça.

« Mais je pense que cette chose d’avoir des caméras partout est quelque chose que nous devons régler. Ou peut-être que je suis juste vieux. »

Ouais, désolé Cillian, mais je ne pense pas qu’ils aillent nulle part.

Les performances de Murphy ont été au cœur du succès de la série. Crédit : BBC

En effet, il n’est pas non plus un grand fan de parler à la presse, et à ce qu’il paraît, s’il avait son mot à dire, il tournerait des films mais ne ferait aucune promotion – tout en n’étant pas célèbre non plus.

Il a expliqué: « J’adore me lever et être quelqu’un d’autre. Ce que je trouve difficile, c’est de me lever et d’être hilarant ou divertissant comme moi-même.

« Cela n’a jamais été dans la description de poste et je ne suis pas très doué pour ça. Mais c’est une partie non écrite du concert.

« Vous faites le travail et ensuite vous devez sortir et jouer comme vous-même. Je trouve ça terrifiant, parce que je ne suis pas une personnalité, vous savez? »

Murphy a déclaré qu’il trouvait faire de la presse « terrifiant ». Crédit : BBC

Sans aucun doute, la représentation de Shelby par Murphy a fait partie intégrante du succès de la série, le créateur Steven Knight ayant déclaré à 45secondes.fr en 2019 que « vous ne pouvez absolument pas concevoir que quelqu’un d’autre joue Tommy Shelby ».

Pour Murphy, le rôle a été un rêve – mais épuisant.

Il a déclaré à 45secondes.fr : « C’est un cadeau absolu, le personnage.

« Je n’aurais jamais imaginé avoir l’opportunité de jouer le personnage aussi longtemps et d’avoir le privilège de travailler sur un si bon matériel, que les gens aient autant d’affection pour la série, qu’elle ait une telle portée, culturellement et tout le reste .

« J’adore ça. Je veux dire, c’est épuisantmais je ne m’en plaindrais jamais parce que c’est vraiment le rêve d’un acteur. »