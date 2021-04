Sebastian Stan publie une photo nue de son cul nu pour promouvoir le film de lundi

Sebastian Stan met tout en œuvre sur Instagram pour promouvoir son nouveau film.

Dans les mots désormais immortels et historiques d’Anthony Mackie: « OH MON DIEU, SEBASTIAN STAN! HOMME VOUS ÊTES BIEN! »

Les célébrités ne sont pas étrangères à la publication de photos nues. Qu’ils lancent de nouveaux comptes OnlyFans comme Tyler Posey, s’amusent simplement sur Instagram comme Bad Bunny ou partagent des extraits de tournages de sous-vêtements comme Liam Payne, il n’est pas rare de tomber sur une photo nue de votre favori sur votre flux. Les gens aiment montrer leurs culs et nous ne nous plaignons pas.

Maintenant, Sebastian Stan a officiellement ajouté une entrée au canon de photos de célébrités nues en publiant une photo de ses fesses en ligne.



Sebastian Stan publie une photo nue de ses fesses nues pour promouvoir le film de lundi. Image: Paras Griffin / Getty Images pour les attractions en bordure de route, @imsebastianstan via Instagram

Hier (12 avril), Sebastian s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui debout nu dans une rue pour promouvoir son nouveau film lundi. Sur la photo, le cul de Sebastian est en plein écran et il l’a légendé: « LUNDI, le film. Sorti ce vendredi 16 avril. Quand je dis que nous avons tout donné, nous l’avons littéralement fait. Découvrez comment regarder au lien dans ma biographie. «

Sebastian a également inclus les hashtags: « #yesthisisashamelesspromotionphoto #whywait #herestoagreatweek ». Roi désintéressé. Nous n’avons pas grand-chose à dire sur la photo (cela parle de lui-même) mais, comme Anthony Mackie l’a dit un jour: « POW POW. POW POW POW POW ».

Comme Sebastian l’a mentionné, LUNDI sort ce vendredi et le film parle de deux Américains qui se rencontrent à Athènes et ont une romance estivale. Sebastian joue en face de Denise Gough et vous pouvez regarder le film dans les cinémas et à la demande.

