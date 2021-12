Les 2 films que vous auriez déjà dû voir ce mois-ci

L’année touche à sa fin et comme cela arrive habituellement à cette époque, les bilans commencent, comme on a déjà commencé à le voir chez les utilisateurs de Spotify qui a montré leur Enveloppé. Les listes des meilleures séries et films apparaissent également, dans une année où la présence a repris dans les salles après l’absence qui a provoqué la pandémie tout au long de 2020. Parmi tant d’offre, il y a deux productions que vous ne devriez pas arrêter de voir.

Charme (Disney)

Comme à chaque fois qu’un film d’animation est présenté avec le sceau de Disney, Charme il ne manque pas et c’est une production qui, pensée pour toute la famille, peut être le plan idéal pour ceux qui ne l’ont pas encore vu. L’histoire est centrée sur la famille Mirabel, un groupe de personnes qui vivent au milieu de la jungle colombienne et ont des pouvoirs magiques qui sont attribués par une bougie et une maison. Tout le monde dans la famille a un cadeau sauf pour Mirabel, qui pour une raison quelconque n’en a pas reçu.

L’histoire de Charme a la musique de Lin-Manuel Miranda, ce qui est déjà un plus pour ceux qui aiment les chansons au cinéma, mais aussi son message est très précieux. C’est une production qui montre clairement que nous sommes bien plus que nos dons et nos capacités, qu’il y a de la force dans les faiblesses, et qu’il est inutile de travailler seul quand on veut atteindre un objectif. Le film a été présenté en première en Amérique latine le 25 novembre.

La chronique française (ateliers du 20e siècle)

Le dernier film de Wes Anderson C’est une lettre d’amour au journalisme comme celle qu’on ne voit plus tellement. Une ode aux vieilles chroniques de la presse graphique dans laquelle des histoires de vie et de lieux étaient racontées avec des détails qui en faisaient presque une histoire. Avec l’art qui caractérise tant le cinéma de ce réalisateur, La chronique française a une distribution luxueuse, avec des personnages comme Timothée Chalamet, Benicio, le taureau, Adrien Brody, Owen Wilson, Tilda swinton et Jeffrey Wright.

La chronique française se presenta como una especie de antología en la que, una vez mostrada la edificación en la que está emplazada la redacción, además de contar quiénes son los periodistas que la componen, comienza a relatar las distintas historias que forman parte de la última publicación de la Revue. Le film est sorti le 18 novembre et a une cote d’approbation de 74% en Tomates pourries.

