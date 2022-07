Duncanville d’Amy Poehler est annulé chez Fox après trois saisons

Alors que Fox a souvent rencontré le succès avec de nouvelles émissions humoristiques sur des familles animées, le réseau va débrancher Duncanville. Selon The Hollywood Reporter, Fox a officiellement annulé le dessin animé après trois saisons. Aucun nouvel épisode ne sera produit, ce qui fait que le dernier épisode, la finale de la saison 3 diffusée le 26 juin, sert désormais de finale de la série. La nouvelle a été confirmée par une déclaration de Fox.

« Mike Scully, Julie Thacker Scully et Amy Poehler ont livré une comédie familiale animée unique avec une voix et un point de vue distincts dont nous sommes fiers », indique le communiqué. « Mais nous pouvons confirmer que cette saison sera sa dernière sur Fox. Nous attendons avec impatience l’opportunité de travailler avec Amy, Mike et Julie à l’avenir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y aura un lot limité d’épisodes bonus à venir sur Hulu. Six épisodes ont été développés qui étaient destinés à être utilisés dans une quatrième saison potentielle. Maintenant que la série a été supprimée, ces épisodes seront directement diffusés en streaming sur Hulu avec les trois saisons de l’émission diffusées à la télévision.

Duncanville est terminé après trois saisons

Duncanville a été créé par Mike Scully, Julie Thacker Scully et Amy Poehler. Il a été créé sur Fox en 2020 et suit la vie d’un garçon de 15 ans nommé Duncan ainsi que sa famille et ses amis. Poehler a exprimé Duncan avec la distribution vocale comprenant également Ty Burrell, Riki Lindhome, Zach Cherry, Yassir Lester, Betsy Sodaro, Rashida Jones, Joy Osmanski et Wiz Khalifa. Une variété de stars invitées ont également été présentées, notamment Alice Cooper, Judy Sheindlin, Adam Scott, Aubrey Plaza, Nick Offerman, Retta, Stephen King, Jessica Simpson, Joan Jett et Dave Grohl.





De nombreux fans en ligne travaillent pour que la série soit sauvegardée. Certains implorent NBC de sauver la série, soulignant comment le réseau avait fait de même lorsque Fox avait lancé la populaire sitcom Brooklyn neuf-neuf. Il pourrait être plus difficile d’obtenir Duncanville sauvé, car ce n’était pas un coup d’audience, mais cela n’a pas empêché les fans de faire l’effort. Comme NBC a récemment sauvé le Magnum IP redémarrage de sa propre annulation chez CBS, la chance est toujours là, alors qui sait vraiment?

En tweetant la nouvelle à la star de la série Joy Osmanski, un fan a déclaré : « Je suis désolé d’apprendre Duncanville. Pendant trois saisons, c’était un moment amusant et j’ai adoré passer du temps avec la famille Harris. Jing a toujours été un point culminant adorable. J’espère que tu t’es éclaté avec Amy et le gang ! »

Osmanski a répondu: « Je suis tellement content que vous ayez apprécié tout le plaisir que nous avons eu. Les six prochains seront diffusés sur Hulu! »