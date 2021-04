Le dernier récit de l’histoire de The Last of Us 3 a été écrit, déclare Neil Druckmann

Le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a confirmé lors d’un épisode du podcast Script Apart que lui et le co-scénariste Halley Gross avaient terminé le travail sur un plan d’histoire pour une suite de The Last of Us: Part II. Interrogé sur la possibilité d’un suivi du voyage d’Ellie et Abby à travers Seattle et au-delà, Druckmann a expliqué: «Je ne sais pas ce que je veux révéler … [co-writer Halley Gross] et j’ai écrit un plan pour une histoire, que nous ne faisons pas – mais j’espère qu’un jour pourra voir le jour – qui explore un peu ce qui se passe après ce match. On verra. »

Il poursuit ensuite en disant qu’il y a eu beaucoup de discussions internes chez Naughty Dog concernant la possibilité d’une autre entrée dans la série, mais a souligné combien de travail, de temps et d’efforts sont nécessaires pour les créer. « Après avoir terminé l’un de nos grands titres, nous prenons beaucoup de temps pour explorer différentes idées, que ce soit Last of Us III, que ce soit quelque chose de nouveau, s’il y a une ancienne franchise vers laquelle nous voulons revenir. J’aime bien explorez tous ces éléments, puis regardez, par exemple: d’accord, nous avons toutes ces idées devant nous. En tant que studio, à quoi voulons-nous nous engager? Parce que c’est un engagement énorme – monétaire, temps, passion, talent , vous pensez donc à tous les coûts d’opportunité qui en découlent. »

Bien sûr, des rapports récents suggèrent que Naughty Dog travaille sur son spin-off multijoueur à The Last of Us ainsi qu’un remake complet du jeu original. Il y a aussi l’hypothèse qu’une nouvelle IP doit faire partie de ses plans. Voulez-vous voir une troisième entrée dans la saga The Last of Us? Où devrait-il emmener Ellie et Abby ensuite? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.