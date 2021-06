Les gens repèrent des parallèles majeurs entre le témoignage de Britney Spears et l’épisode Black Mirror de Miley Cyrus

Pour ceux qui ne le savent pas, les finances et les affaires personnelles de Britney sont contrôlées par la tutelle depuis 2008, lorsqu’elle a souffert d’une période de mauvaise santé mentale.

Son père, Jamie, a largement supervisé sa vie et sa carrière depuis, bien que Spears, 39 ans, ait essayé de l’évincer du rôle.

Lors de la comparution virtuelle très attendue devant un tribunal de Los Angeles mercredi (23 juin), Britney a expliqué qu’elle souhaitait la fin de la tutelle – faisant référence au fait d’être forcée d’utiliser le contrôle des naissances et de prendre des médicaments contre son gré.

Dans l’épisode « Rachel, Jack et Ashley Too », Cyrus joue une pop star appelée Ashley O qui est contrôlée par sa tante en ce qui concerne sa carrière et sa vie personnelle.