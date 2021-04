Deux sœurs adultes dorment toujours dans le même lit avec l’un de leurs maris

ZANOTTA lit deux personnes TALAMO avec pieds nickel satiné pour matelas 200 x 200 cm (0617 - Cat. 90 - cuir Scozia Fiore poli à l'émeri)

Commodité et simplicité conjuguées avec de la solidité et qualité, sans concessions aux fanfreluche. La collection contemporaine de Zanotta s'enrichit du lit Talamo, continuation idéale de la série de rembourré William du designer anglais Damian Williamson, qu'il le raconte ainsi: "Talamo est ce qu'est, est-ce qu'il ne tente pas de être ce que n'est pas, un lit lié clairement au divan William, un cousin peut-être? Les détails et les proportions bien définies le caractérisent; une plateforme sur lequel rêver, reposer et faire l'amour." Talamo a petits pieds en nickel naturel satiné, structure d'acier avec des douves en hêtre courbé et têtière rembourré en polyuréthane résistant au feu écumé et fibre de polyester termo lié. Le revêtement est amovible en étoffe ou peau.