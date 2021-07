DaBaby a depuis applaudi et aimé les commentaires affirmant que Dua Lipa est un « vautour de la culture ».

Dua Lipa a publiquement appelé son collaborateur de « Lévitation », DaBaby, pour ses récents commentaires homophobes à Rolling Loud.

Dimanche (25 juillet), DaBaby a essuyé des tirs pour un ensemble de déclarations problématiques et homophobes il a fait au festival Rolling Loud à Miami. Pendant le concert, DaBaby a déclaré : « Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH/SIDA, allumez un briquet pour téléphone portable. Les gars, si vous ne sucez pas la bite sur le parking, allumez un briquet pour téléphone portable. » Il a ensuite doublé ses remarques.

Maintenant, Dua Lipa, avec qui DaBaby a travaillé sur le remix ‘Levitating’, s’est tourné vers les médias sociaux pour condamner ce qu’il a dit.

LIRE LA SUITE: DaBaby s’excuse d’avoir giflé une fan lors d’un concert après la diffusion d’une vidéo

Dua Lipa dénonce les commentaires homophobes de DaBaby et ne le suit plus sur Instagram. Photo : Dave J Hogan/Getty Images, Warner Records

Dans une nouvelle histoire Instagram, Dua a écrit: « Je suis surpris et horrifié par les commentaires de DaBaby. Je ne reconnais vraiment pas cela comme la personne avec qui j’ai travaillé. Je sais que mes fans savent où se trouve mon cœur et je suis à 100% avec le Communauté LGBTQ. Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance autour du VIH/SIDA. Dua a depuis abandonné DaBaby sur Instagram.

DaBaby n’a pas répondu directement à Dua, mais il a aimé un commentaire sous un article de ShadeRoom sur la déclaration de Dua dans laquelle Sincere Show appelle Dua Lipa un vautour culturel. Le commentaire se lit comme suit: « Mais pourquoi elle a besoin de faire une déclaration à propos d’une chanson qu’elle a faite il y a un an avec un rappeur, je suis sûr qu’elle ne connaît même pas son vrai nom, ils ne sont pas amis. »

Il continue ensuite: « Voilà à quoi ressemble un vautour de la culture, restez avec lui quand c’est populaire, mais dès qu’une chose se produit, sautez sur le navire? Le même n—a que vous aviez sur votre chanson a une longue histoire mais vous vous en fichez tant que les ruisseaux claquaient. »

Dua Lipa répond aux commentaires violemment homophobes de DaBaby à Rolling Loud : «Je suis surpris et horrifié… Je sais que mes fans savent où se trouve mon cœur et que je suis à 100% avec la communauté LGBTQ. Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance autour du VIH/SIDA. pic.twitter.com/jnJDvppMTx – Pop Crave (@PopCrave) 27 juillet 2021

DaBaby a depuis écrit sur Twitter: « Je dis aux fans de mettre une lumière de téléphone portable dans l’air, vous commencez un million d’hommes en mars. Je vous ai dit que vous aviez mal digéré mais je ne suis pas allé mentir, je suis impressionné . Maintenant, montrez ce même soutien lorsqu’un flic raciste tue l’un de nos culs noirs… YA PAS. »

Il a poursuivi : » Quiconque a déjà été affecté par le SIDA/VIH, vous avez tous le droit d’être contrarié, ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai pas l’intention d’offenser qui que ce soit. Alors, mes excuses. Mais la communauté LGBT… Je ne suis pas en train de trébucher sur vous tous, n’est-ce pas.

DaBaby a terminé en écrivant : « & pour toutes les marques, réseaux ou artistes qui aiment profiter de l’influence des rappeurs noirs sur la culture, sans la comprendre ou avoir la patience de faire face à ce qui vient avec la position que nous jouons dans notre culture. Gardez yo argent la prochaine fois que nous ‘N—-S’ humain aussi. »

Je dis aux fans de mettre une lumière de téléphone portable dans l’air, vous commencez un million d’hommes en mars.✊🏾 Je vous ai dit que vous aviez tous mal digéré 🤷🏾‍♂️mais je ne vais pas mentir, je suis impressionné. Maintenant, montrez ce même soutien lorsqu’un flic raciste tue l’un de nos culs noirs… YA PAS – DaBaby (@DaBabyDaBaby) 27 juillet 2021

Quiconque a déjà été affecté par le SIDA/VIH a le droit d’être contrarié, ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai aucune intention d’offenser qui que ce soit. Alors toutes mes excuses Mais la communauté LGBT… Je ne vous embête pas, n’est-ce pas. toutes les affaires sont toutes les affaires. – DaBaby (@DaBabyDaBaby) 27 juillet 2021

& pour toutes les marques, réseaux ou artistes qui aiment profiter de l’influence des rappeurs noirs sur la culture, sans la comprendre ou avoir la patience de faire face à ce qui vient avec la position que nous jouons dans notre culture. Gardez votre argent la prochaine fois

nous « NIGGAS » humains aussi.#Dieu vous protège – DaBaby (@DaBabyDaBaby) 27 juillet 2021

On ne sait pas si Dua est l’un des « artistes » auxquels DaBaby fait référence, mais elle ne lui a pas encore répondu. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour.

