Sky Rojo Saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et Netflix pourrait annulé la série?

Les fondateurs de Sky Rojo sont Lex Pina (fondateurs de Money Heist), Esther Martnez Lobato et Lex Pina. Cette série d’action Netflix suit trois prostituées dans leur lutte pour quitter leurs proxénètes (et les voyous). Les épisodes originaux de la série sont désormais disponibles sur le site de streaming. Les fans seront ravis. Sky Rojo a été créé plus tôt cette saison et a été renouvelé lors de sa deuxième saison.

Sky Rojo Saison 3: Date de sortie.

Il n’y a pas encore eu de troisième saison de Sky Rojo. Netflix avait initialement demandé deux saisons. C’est pourquoi une deuxième saison n’a pas été possible. Cela pourrait être terminé après la saison 2 parce que Sky Rojo n’a jamais eu autant de succès et de popularité que House of Money.

La saison 1 a été diffusée le 19 mars 2021. La saison 2 a commencé le 23 juillet 2021. La saison 2 est arrivée à peine quatre mois plus tard. Attendez-vous à une longue attente pour une troisième saison. Il faudra plusieurs mois pour écrire les scripts et filmer les épisodes.

Sky Rojo Saison 3: Intrigue.

Christian décède et Moises rentre chez lui avec Roméo après la deuxième série. Ils ont été réunis par le chagrin de Christian, la haine de Wendy pour Wendy, Coral et Gina. Moises dit : « Nous avons gagné la bataille, mais nous n’avons pas gagné la guerre. Cela suggère que les femmes pourraient bientôt être bouleversées.

La saison 2 ne se termine pas sur une mauvaise note, mais les intrigues sont toujours en cours. Netflix décidera si Roméo et Moises peuvent se venger de la saison 3.

Sky Rojo Saison 3: Bande-annonce.

La bande-annonce de « Sky Rojo 3 » n’est pas encore confirmée. La bande-annonce de la troisième saison de Sky Rojo n’est sortie que quelques jours avant son début. S’il y a une suite, il faudra attendre 2022.