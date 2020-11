Du Japon à Hollywood: tous les films de Godzilla en un coup d’œil

Godzilla parcourt l’écran depuis près de 70 ans. Le roi des monstres continuera de rivaliser avec le roi Ghidorah, Rodan et d’autres créatures au cours des prochaines décennies. Nous avons rassemblé tous les films de Godzilla dans une seule liste – et sélectionné pour vous quelques lumières hautes et basses de la franchise.

Par Christin Ehlers & Marc Binder

Le saviez-vous? Si vous additionnez tous les films « Godzilla » d’origine japonaise et excluez les productions américaines, ils ont rapporté 836,4 millions de dollars américains dans le monde. 546 millions d’entre eux rien qu’au Japon!

« Godzilla » (1954/84)

Le lézard géant a entrepris pour la première fois au milieu des années 1950 de mettre en ruines de grandes villes japonaises. Avec « Godzilla », le réalisateur Ishirō Honda pose la première pierre d’une franchise devenue aujourd’hui le fondement de la culture populaire. Sur la page du film IMDb, l’original « Godzilla » est le film le mieux noté de la série avec 7,6 étoiles.

En même temps, il révolutionne le paysage cinématographique japonais avec des effets spéciaux. La procédure stop-motion, courante en Amérique depuis les années 1930, ne peut pas être utilisée au Japon en raison d’un manque d’expertise. Les cascadeurs se sont donc enfilés pour donner vie à Godzilla. Les villes japonaises que Godzilla nivelle lors de ses incursions sont donc des miniatures. Un principe simple mais efficace.

En 1984, le film a reçu son remake « Godzilla – Le retour du monstre », avec lequel la série Shōwa s’est terminée et le plan de départ de la série Heisei a été donné. Les noms de ces chapitres de la série « Godzilla » se réfèrent à l’époque japonaise: le mandat de chaque empereur a un nom au Japon.

« Les ordres du noir » (1965)

Dix ans après ses débuts, le sixième film avec le lézard géant apparaît: « Les ordres du noir », comme beaucoup de « Godzillas » des années 1960 et 1970, est un grand classique de la poubelle. L’histoire est merveilleusement absurde: des extraterrestres vivent sur le dos de Jupiter, qui viennent sur terre et demandent de l’aide aux gens. Le roi Ghidorah, le monstre à trois têtes, menace leur patrie, c’est pourquoi ils aimeraient avoir Godzilla et le lézard volant Rodan comme soutien. En réalité, cependant, les extraterrestres poursuivent un plan diabolique …

Ce qui augmente le facteur de poubelle: dans « Les commandes du noir », des images de films précédents sont utilisées. Dans certaines scènes, par exemple, Rodan semble déformé – ce qui est dû au fait que le matériel des films a été utilisé au format 4: 3. Cependant, « Command from the Dark » est tourné au format grand écran.

« Godzilla: Attaquez tous les monstres » (1969)

Lorsque les utilisateurs votent sur une série de films en ligne, il doit également y avoir un titre à la fin de la liste. De tous les films de « Godzilla », « Attack All Monsters » de 1969 est à l’arrière. Le film n’a obtenu que 3,9 étoiles sur IMDb.

Serait-ce à cause de la représentation étrange du fils de Godzilla, Minya? Ou l’histoire dans laquelle rien ne se passe pendant longtemps – jusqu’à ce qu’à la fin, les monstres se battent soudainement sans fin?

« Godzilla – Duel des Megasaurs » (1991)

Pour de nombreux fans de « Godzilla », « Duel der Megasaurier » est considéré comme une petite perle, car il s’agit d’un mélange de genres différents. Un peu de film de guerre ici, un peu de science-fiction là-bas – et au milieu de tout cela, Godzilla et le roi Ghidorah se cognent.

Au fait – et méfiez-vous des spoilers: lorsque le roi Ghidorah revient en tant que cyborg avec une tête de mécha, nous ne le verrons que voler et non plus au sol. La raison en est que la tête en métal rendait le costume si lourd qu’un acteur ne pouvait plus le porter. Par conséquent, le modèle a été déplacé dans les airs sur des fils – et seulement là-bas.

« Godzilla » (1998)

À la fin des années 1990, le moment était venu: les USA ont commencé leur première adaptation « Godzilla ». Roland Emmerich, fraîchement inspiré par le succès de « Independence Day », reprend l’histoire et laisse le lézard géant muté se déchaîner sur New York. L’armée est impuissante contre Godzilla et c’est donc entre les mains du Dr. Nick Tatopoulos (Matthew Broderick) pour sauver la métropole de la ruine. Qu’est-ce qui le qualifie? Il a examiné des vers de terre mutés dans la zone d’exclusion de Tchernobyl.

La première tentative américaine a échoué sans pitié avec les critiques. Godzilla est à peine reconnaissable, à part le nom, rien ne le relie aux originaux japonais. À ce jour, cependant, indéniablement associé au film: la bande originale, en particulier « Come With Me » de Puff Daddy et « Deeper Underground » de Jamiroquai. Ça marche toujours fort même après plus de 20 ans!

« Final Wars » (2004)

L’ère dite du millénaire, qui a duré de 1999 à 2004, prend fin avec « Final Wars ». La 28e partie de la série apparaît exactement 50 ans après le film original. « Final Wars » est considéré comme la dernière partie « classique » de la série « Godzilla » et cite de nombreuses versions trash des années 1960 et 1970.

Dans « Final Wars », Godzilla affronte une multitude de monstres. Les extraterrestres ont envoyé des créatures sur terre pour les détruire. Le peuple libère Godzilla de sa captivité spécialement pour cela. En plus des suspects habituels parmi les opposants, Godzilla doit également traiter avec son homologue américain, ici appelé en plaisantant « Zilla ». Votre combat ne dure pas longtemps …

«Godzilla» (2014)

16 ans après la débâcle d’Emmerich «Godzilla», Hollywood ose une nouvelle aventure. « Godzilla » de 2014 lance le MonsterVerse de Legendary Pictures. Le film avec Bryan Cranston, Elizabeth Olsen et Aaron Taylor-Johnson dans les rôles principaux est bien mieux accueilli par le public et la critique. Le réalisateur Gareth Edwards (« Star Wars: Rogue One ») a frappé la bonne note pour ramasser des fans de longue date, mais aussi pour attirer de nouveaux arrivants dans la franchise.

Il y a même un lien direct avec le film original de 1954: Toho Studios, qui détient les droits de tous les films japonais, fournit au concepteur sonore Erik Aadahl le cri du premier Godzilla.

« Shin Godzilla » (2016)

En 2016, le Japon a livré un film « Godzilla » à un haut niveau de blockbuster. Bien que le coût du film soit de 15 millions de dollars américains, il peut finalement rapporter 78 millions d’euros dans le monde entier – la quasi-totalité dans son pays d’origine, le Japon.

Au lieu de personnes en grands costumes, « Shin Godzilla » utilise le processus de capture de mouvement qui est standard à Hollywood. Pour les réalisateurs Hideaki Anno (« Neon Genesis Evangelion ») et Shinji Higuchi (« Gamera »), « Shin Godzilla » est un énorme succès, remportant de nombreux prix sur le marché du cinéma asiatique. Monstrueusement bon: la bande originale.

« Godzilla 2: le roi des monstres » (2019)

Le réalisateur Michael Dougherty (« Trick ‘r Treat », « Krampus ») poursuit le MonsterVerse en 2019. Une fois de plus, Godzilla doit se battre contre le roi Ghidorah; Mothra et Rodan sont également impliqués. Une autre partie de MonsterVerse est déjà en cours. Ensuite, Godzilla fait face à un autre vieil ami: King Kong!

Tous les films « Godzilla » en un coup d’œil

Série Shōwa

« Godzilla » (1954)

« Le retour de Godzilla » (1955)

« Le retour de King Kong » (1962)

« Godzilla et les chenilles du monde primitif » (1964)

« Le monstre de Frankenstein dans la lutte contre Ghidorah » (1964)

« Les ordres du noir » (1965)

« Frankenstein et les monstres de la mer » (1966)

« Les monstres de Frankenstein poursuivent le fils de Godzilla » (1967)

« Frankenstein et les monstres de l’espace » (1968)

« Godzilla – Attaquez tous les monstres » (1969)

« Le combat de Frankenstein contre les monstres du diable » (1971)

« La couvée de Frankenstein de l’enfer » (1972)

« King Kong – Démons de l’espace extra-atmosphérique » (1973)

« King Kong contre Godzilla » (1974)

« La couvée du diable » (1975)

Série Heisei

« Godzilla: Le retour du monstre » (1984)

« Godzilla, l’urgant » (1989)

« Godzilla – Duel des Megasaurs » (1991)

« Godzilla – Bataille des mutants » (1992)

« Godzilla contre Mechagodzilla II » (1993)

« Godzilla contre Spacegodzilla » (1994)

« Godzilla contre Destoroyah » (1995)

Série Millennium

«Godzilla 2000: Millennium» (1999)

« Godzilla contre Megaguirus » (2000)

« Godzilla, Mothra et le roi Ghidorah » (2001)

« Godzilla contre Mechagodzilla » (2002)

«Godzilla: Tokyo SOS» (2003)

« Godzilla: Final Wars » (2004)

Série Reiwa

« Shin Godzilla » (2016)

« Godzilla: la planète des monstres » (2017)

« Godzilla: une ville au bord de la bataille » (2018)

« Godzilla: le mangeur de planète » (2018)

Films américains (TriStar)

Films américains (MonsterVerse)

«Godzilla» (2014)

« Godzilla II: le roi des monstres » (2019)

Films et séries Godzilla programmés