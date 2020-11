Cardi B appelle Wiz Khalifa pour avoir répondu aux informations d’un utilisateur de Twitter

Un réseau social a tenté de dissiper Cardi en mentionnant Nicki, et elle n’a pas apprécié que Wiz ajoute son commentaire. Wiz a dissipé plus tard la confusion.

La saison des Grammy Awards est toujours controversée, surtout dans les jours qui suivent immédiatement l’annonce des nominations. Aujourd’hui (24 novembre), nous avons reçu la liste très convoitée des artistes qui pourraient ou non remporter un trophée dans quelques mois seulement, et cela a fait beaucoup de bruit. Un échange sur Twitter a amené Cardi B à sortir les griffes après que Wiz Khalifa ait répondu à un utilisateur qui avait tenté de Violation de la vie privée rappeur en évoquant les pertes de Nicki Minaj. Une personne a tweeté que Cardi B a remporté un Grammy Award alors que Nicki Minaj ne l’a pas fait “est la plus grande preuve qu’ils ne connaissent rien à la musique.” Wiz Khalifa a retweeté le message et a ajouté: “La plupart des artistes indépendants ont ce problème.” Cardi pensait que le rappeur tentait de gagner sa victoire, alors elle a décidé de répondre. “Je ne comprends pas pourquoi les n * ggas entretiennent des tweets qui opposent les femmes qui réussissent les unes aux autres?” elle a écrit. “Tu n’es pas fatigué de ça? Surtout quand tu t’enracinais durement quand la pute était au fond.” Ensuite, elle a partagé une capture d’écran d’un DM Wiz qui l’aurait renvoyée en 2016. Le rappeur l’a encouragée et a écrit “vous faites un excellent travail et la façon dont vous abordez les choses est admirable. Gardez votre lumière brillante et ne laissez pas les autres le prendre . “ Wiz est revenu et a répondu: “Merde, c’est un bon conseil. Je vous soutiens toujours. Rien n’a changé. Votre moi a également été créé dans mon livre.” Un fan lui a dit qu’il ne devrait pas aborder davantage le drame parce que tout n’a pas besoin de son attention. “Je ne veux tout simplement pas qu’une guerre Cardi / Wiz se déroule sans raison”, a déclaré Wiz.