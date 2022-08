Black Adam: les projections de test auraient été mauvaises comme Batgirl

Bandes dessinées DC

Black Adam est l’un des grands paris de DC Extended Universe avec la figure Dwayne Johnson en tête, mais il y a de mauvaises nouvelles pour les fans.

©IMDBAdam noir

Dwayne Johnson répète depuis longtemps que Adam noir arriver à Univers étendu DC avec l’objectif de « modifier la hiérarchie du pouvoir » de la marque et lui donner un nouveau champion au niveau de personnages comme Superman et Batman. De cette façon, le battage médiatique des fans de DCEU est très élevé concernant la prochaine entrée dans la franchise et la bande-annonce du film avec la participation de la Justice Society of America a justifié l’attente.

La vérité est que le Univers étendu DC traverse actuellement un moment de transition où ils ont même annulé un film qui était presque terminé, Fille chauve-souris, modifiant ainsi le parcours que tous ces personnages vont avoir dans un futur proche. Le PDG de Découverte Warner qui est l’homme de pointe du DCEU a averti qu’il avait un plan de 10 ans pour la marque « Comme une merveille ».

Dans ce contexte, l’exécutif a mentionné Le Flash, Shazam 2 Oui Adam noir comme les bons films « peut être mieux » il faut donc s’attendre à ce que les équipes de tous ces films reprennent le travail pour tenter de répondre aux demandes des nouveaux managers du Univers étendu DC. Dwayne Johnson il avait été mécontent du premier montage du film il y a quelques mois.

Black Adam promet-il plus qu’il ne livre ?

Dans la même ligne, nous pouvons parler des projections de test de Adam noir. Selon les initiés Erik Davis et Umberto González, les projections de test de Adam noir Ils étaient aussi mauvais que Fille chauve-souris. Rappelons que le film mettant en vedette Leslie Grace et Michael Keaton a été répertorié comme « un épisode télévisé mal géré ». Il semble que la coupe du réalisateur du film mettant en vedette Dwayne Johnson eu une réaction similaire dans le public.

Adam noir étoiles Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Odelya Halevi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra à partir de scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film tant attendu Univers étendu DC Il sortira dans les salles du monde entier le 20 octobre 2022.

Le prochain film de la marque est Adam noir qui a l’avantage d’avoir Dwayne Johnson pour remplir les salles de cinéma. Le 21 décembre, nous pouvons nous attendre à voir Shazam ! Fureur des Dieuxla suite tant attendue qui promet d’être l’un des meilleurs volets de la saga et arrivera le 17 mars 2023 Aquaman et le royaume perdu cela clarifie les rumeurs sur la présence ou l’élimination d’Amber Heard dans l’intrigue dirigée par Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry.

