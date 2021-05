« Dragon Ball Z »: comment l’anime s’est terminé et ce qui s’est passé ensuite

»



Dragon Ball Z



«Était, et est toujours, l’un des anime les plus populaires et les plus connus de la planète, avec sa sortie occidentale alimentant une vague de popularité d’anime internationale. Cependant, tout bon anime doit finalement prendre fin, et la longue liste de plus de 200 épisodes de »



DBZ



«N’a pas fait exception.



En raison de la popularité croissante de



»



Dragon Ball Z



»



,



Akira toriyama



a pris la décision de ne pas terminer la livraison. Certains médias spécialisés ont indiqué que sa fin devrait avoir lieu en



Tournoi cellulaire



, avec la seconde mort de



Goku



Oui



Gohan



être le héros d’une éventuelle nouvelle série; mais le créateur a changé d’avis.

Bien que se terminant par le



Tournoi cellulaire



aurait pu avoir un sens, au fil du temps, la suite de la série a donné la raison à



Toriyama



. Maintenant avec



»



Dragon Ball Super



»



, l’anime a une fois de plus généré autant d’émotion que sa série originale; l’ajoutant à l’annonce récente d’un film de la franchise.

La conclusion de l’anime



shonen



Definitive faisait partie d’une saga qui a suivi l’avant-dernier



Buu Saga



, terminant les choses sur une note relativement lente et positive. Toujours dans la série des batailles, le spectacle impliqué



Goku



face à un dernier combattant, à savoir celui dont la nature appelait un ennemi puissant. Voici comment cette série classique de



shonen



est arrivé à une conclusion surprenante.

COMMENT L’ANIME «DRAGON BALL Z» s’est-il terminé et que s’est-il passé ensuite?



« Dragon Ball » est l’une des franchises les plus emblématiques et les plus durables de l’anime, qui est devenue un phénomène international. (Photo: Toei Animation)

Les derniers épisodes de



«Dragon Ball Z»



sont officiellement connus sous le nom de



« Saga du monde pacifique »



et ils ont un ton plus plein d’espoir et moins drastique que le carnage du précédent



Saga Buu



. Après avoir célébré la défaite de



Kid buu



chez



Bulma



, le temps avance dix ans plus tard pour montrer les changements drastiques dans la vie des



Goku



et les guerriers z.



Bulma



Oui



Végéta



ils ont une fille nommée



Bruit





/ Soutien-gorge



, tandis que



Les troncs



Oui



Goten



ils s’entraînent toujours pour devenir de redoutables guerriers comme leurs parents.

D’un autre côté,



Gohan



Il s’est officiellement retiré des combats, suivant les souhaits de sa mère, et passe plutôt son temps à étudier tout en ayant une fille nommée.



Pain



avec son épouse,



Videl



. Le dernier épisode a



Goku



, une fois de plus, combattant dans un tournoi d’arts martiaux, avec son adversaire un mystérieux garçon à la peau sombre nommé



Uub



. Malgré sa jeunesse et sa petite taille, il se bat plutôt bien contre



Goku



au début de la bataille.

Trunks dit à Goku qui sont ses parents.

Lors de l’élaboration d’un plan,



Goku



insulte le garçon et l’envoie dans une bagarre. Cela confirme la croyance des guerriers z selon laquelle



Uub



, autant que son nom l’indique, il est une réincarnation humaine du mal



Majin Buu



. Malgré cela, aussi formidable que cela puisse être



Uub



, manque encore de discipline dans l’utilisation de

Au lieu de se battre



Uub



,



Goku



prend l’enfant sous son aile, dans l’espoir de perfectionner ses compétences tout en évitant toute influence résiduelle de



Majin Buu



.



Uub



révèle son noble cœur en disant qu’il est entré au tournoi pour gagner de l’argent pour sa famille à faible revenu.



Goku



promet de sécuriser les fonds souhaités grâce à l’incroyablement riche



Hercule / M. Satan



, avec l’intention de prendre



Uub



et entraînez-le à devenir le prochain champion de la Terre.

Peu de séries animées ont eu autant de succès que « Dragon Ball », basé sur le manga du même nom créé par Akira Toriyama. (Photo: Toei Animation)

Il fait le tour en disant au revoir à ses amis et à sa famille, en leur disant



Les troncs



Oui



Goten



pour protéger le



Terre



en son absence, pendant que sa petite-fille



Pain



pleurer pour aller avec lui. Combattez son oncle de manière ludique



Goten



dans le tournoi, même en le battant avec une gifle sur la joue.



Goku



Oui



Végéta



ils sont également vus, et



Végéta



sait très bien que



Goku



a l’intention de former



Uub



de sorte qu’un jour je le remplacerai. Enfin, voyagez jusqu’à la maison de



Uub



,



Goku



Oui



Uub



ils volent, signalant la fin de la saga pour le moment. La série recevrait deux suites sous la forme de »



Dragon Ball GT »



Oui



« Dragon Ball Super »



.

Après le saut dans le temps de



« DBZ »



, le premier a eu lieu et a présenté un



Goku



âgés voyageant dans l’espace avec



Les troncs



et un



Pain



adolescent pour



Étoile Noire





Boules de dragon



. Propre



Uub



avait un rôle minimal, et »



GT »



il est maintenant considéré comme non canonique.



« Super »



a lieu après



Saga Buu



, mais avant le timekip à la fin de la série



« DBZ »



, avec



Uub



récemment réincarné sous sa forme humaine et donc encore trop jeune pour rencontrer



Goku



.

Cependant, il est probable que



Goku



enfin le trouver au fur et à mesure que le manga continue et continue éventuellement l’histoire officielle au-delà du dernier épisode de



«Dragon Ball Z»



.