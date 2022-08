Qui est qui dans « She-Hulk », la nouvelle série Disney Plus

Ce jeudi 18 août, premières de « She-Hulk: Attorney at Law », une nouvelle série de merveille qui sera diffusé via la plateforme de streaming Disney Plus. Créée par Jessica Gao cette production suit la vie de Jennifer Walters, une avocate qui acquiert certains des pouvoirs de son cousin, le célèbre Bruce Banner (Hulk).

Avec un synopsis aussi curieux, de nombreux utilisateurs de la plateforme se demandent qui sont les interprètes qui font partie du casting de la fiction. Heureusement, l’étude a déjà révélé chacun des acteurs.

Voulez-vous rencontrer le acteurs et personnages de cette nouvelle production merveille? Dans les lignes suivantes, découvrez qui est qui dans « Elle-Hulk »la série de Disney+.

QUI EST QUI DANS « SHE-HULK » ?

1. Tatiana Maslany comme Jennifer Walters / She-Hulk

Le protagoniste de la série « Elle-Hulk » c’est Jennifer Walters. Elle est interprétée par l’actrice lauréate d’un Emmy Tatiana Maslany. Jennifer est avocate, célibataire et un peu timide mais très professionnelle. Sa vie semble très typique, sauf s’il s’énerve. Si vous le faites, cela devient elle hulkun super-héros vert de deux mètres avec une force surhumaine.

Tatiana Maslany incarne Jennifer Walters dans « She-Hulk : Defender of Heroes » (Photo : Marvel Studios)

2. Jameela Jamil comme Mary MacPherran / Titania

L’actrice Jameela Jamil interprète Titaniaun rival de elle hulkprésenté pour la première fois en Guerres secrètes et avec une force incroyable. Jamil Elle est surtout connue pour son rôle de Tahani dans « Le bon endroit», la célèbre série comique de Michael Schur.

Jameela Jamil dans le rôle de Titania (Photo : Marvel Studios)

3. Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos

Gonzague au gingembre donne vie à Nikki Ramosle meilleur ami de Jennifer Walters. Selon la bande-annonce, ce personnage sera un soutien émotionnel important pour notre protagoniste dans ses futures batailles juridiques et de super-héros.

Ginger Gonzaga dans le rôle de Nikki Ramos (Photo: Marvel Studios)

4. Renée Elise Goldsberry comme livre de Mallory

Renée Elise Goldsberrylauréate du Tony Award pour son travail exceptionnel en tant qu’Angelica Schuyler dans la célèbre pièce « hamilton», interprète Livres de Mallory. Le personnage est présenté comme l’un des collègues de Walters, qui l’aide dans ses affaires.

Renée Elise Goldsberry dans le rôle de Mallory Book (Photo : Marvel Studios)

5. Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner/Smart Hulk

Bruce Bannière est le célèbre personnage de Marvel, cousin de Walters, qui sert de vengeur et de scientifique de génie. Il est joué par le nominé aux Oscars Marc Ruffalo et est apparu dans des bandes-annonces de production sous sa forme «Smart Hulk».

Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner / Smart Hulk (Photo : Marvel Studios)

6. Tim Roth comme Emil Blonsky / Abomination

l’acteur mythique Tim Roth met sur la peau de Émile Blonsky Soit ‘Abomination‘, l’un des clients de Walters. C’est un ancien officier né en Russie qui avait combiné une version modifiée du sérum de super-soldat et du rayonnement gamma pour se transformer en un monstre humanoïde ressemblant à Hulk. L’interprète reprend son rôle, 14 ans plus tard, après sa présence dans le film « L’incroyable Hulk » (2008).

Tim Roth dans le rôle d’Emil Blonsky / Abomination (Photo : Marvel Studios)

7. Benoît Wong comme Wong

L’actuel Sorcier Suprême est joué par Benoît Wong. Le personnage adoré Univers cinématographique Marvel (MCU) revient après son rôle important dans « Doctor Strange dans le multivers de la folie» (2022).

Benedict Wong dans le rôle de Wong (Photo : Marvel Studios)

8. Charlie Cox comme Matt Murdock / Daredevil

La série marque le retour du personnage légendaire de Matt Murdock (Casse-cou), l’avocat aveugle de New York avec des super sens et qui la nuit est un justicier déguisé en démon. L’acteur qui l’interprète est cox charlie et sa présence dans l’émission a déjà suscité beaucoup d’attentes parmi ses followers.

Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock / Daredevil (Photo : Marvel Studios)

Autres acteurs apparaissant dans la série:

Josh Segarra

Jon Basse

Anaïs Almonte

Nicolas Cirillo

Griffon Matthews

Drew Matthews dans le rôle de Dennis « Buck » Bukowski

David Otunga comme l’un des rendez-vous de Walters

« She-Hulk : Attorney at Law » commence à être diffusé le 18 août sur Disney+. (Photo: Marvel Divertissement)

COMMENT REGARDER « SHE-HULK » ?

A partir du jeudi 18 août vous pourrez voir « She-Hulk : avocate » (intitulé « She-Hulk : Défenseur des héros» en Amérique latine et «She-Hulk : avocate She-Hulk” en Espagne) via la plateforme de streaming Disney+. Vous n’avez besoin que d’un abonnement et vous pouvez profiter des épisodes qui composent la production.