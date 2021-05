Universal Studios présente ses «vrais» vélociraptors dans une nouvelle attraction

Chambrekids - SOFAMO Lit banquette gigogne Opus Blanc et Bleu Nuit

Le lit banquette gigogne Opus est un meuble idéal dans une chambre d'enfant occupée par deux enfants. Il associe deux vrais couchages de qualité et une banquette pour se divertir durant la journée. Son design aux couleurs Blanc et Bleu présente un style contemporain ainsi qu'avec ses lignes arrondies et épurées. Ce modèle de lit banquette gigogne en dimensions 90x190 cm est aussi indiqué pour coucher un ami ou pour servir de lit d'appoint pour un couple d'adultes, chaque lit peut supporter une personne de 100 kilos. Un lit banquette gigogne offre de nombreux avantages dans une chambre d'enfant. Le 1er avantage du lit banquette gigogne consiste à proposer deux vrais lits enfants, le principal étant équipé d'un sommier à lattes de Pin massif et l'autre tiroir lit gigogne situé en dessous se présente avec une armature métallique pliable très solide et sécurisée. Vous avez le choix d'installer votre lit gigogne soit à côté du lit enfant principal pour être convertible en un lit double soit pour le disposer dans un autre espace de la pièce. Votre lit banquette gigogne conviendra dans une chambre d'enfant comme dans un studio d'étudiant, votre ado dispose d'une banquette canapé pendant la journée pour regarder la télé ou lire un livre par exemple. Vous préservez de la place pour aménager une armoire de rangement, une commode Blanc et Bleu Opus ou un bureau enfant. Le lit banquette Opus est fabriqué dans notre usine avec des matériaux écologiques. Notre modèle lit banquette Opus est constitué de panneaux en bois mélaminés et de peintures. Nous fabriquons nos couleurs Blanc et Bleu saines, elles sont composées d'eau et pigments naturels sans solvants ni composants organiques volatils. Le lit gigogne pliable est conçu d'une armature métallique très robuste et d'un sommier en lattes flexibles. Une fois votre lit banquette gigogne Opus dans la chambre de vos enfants, vous disposez deux vrais couchages et d'une banquette pour qu'ils se divertissent. Améliorez le confort en ajoutant deux matelas 90x190 cm, vous trouverez des matelas enfants de qualité et écologiques sur notre magasin.