‘Predestination’: un incroyable film de voyage dans le temps sur Netflix, capable de surprendre le spectateur le plus astucieux

«Prédestination» est l’exemple parfait d’un film qui il vaut mieux voir en savoir le moins possible sur elle. En fait, il serait même presque préférable d’ignorer que le voyage dans le temps joue un rôle clé, mais bien sûr, vendre quelque chose en demandant à faire confiance aveuglément à votre parole est quelque chose qui n’est pas pris. Il y a trop de choses en suspens pour risquer de cette manière, même s’il y a maintenant la possibilité de le voir sur Netflix.

Après tout, nous avons tous été plus que déçus chaque fois qu’un film nous a été vendu comme un petit bijou incontournable, mais avec cette adaptation d’une nouvelle de Robert E. Heinlein C’est sans aucun doute l’une des plus grandes surprises de la dernière décennie. Et c’est qu’elle s’engage résolument dans une histoire pleine de surprises, mais où la composante humaine a toujours un poids fondamental dans tout ce qu’elle nous raconte.

Sans aucun complexe

J’ai essayé d’éviter tout type de spoiler, mais je vous recommande vraiment de le voir sans rien lire d’autre sauf si c’est indispensable.

«Predestination» est attaché à la modestie lorsqu’il s’agit d’expliquer les fondements de l’histoire et ce qui permet de voyager dans le temps. Les gros plans n’intéressent pas ici, mais plutôt la mission particulière entreprise par le personnage joué par un très solvable Ethan Hawke et comment cette mission est compliquée à des limites totalement insoupçonnées.

Par conséquent, après un démarrage plus intense, les frères Spierig choisissent de flirter avec les solutions du film noir lorsqu’il s’agit d’élever la relation qui naît entre Hawke et Sarah Snook, une actrice très appréciée de nos jours grâce à l’excellente série ‘Succession’ mais qui n’a jamais été aussi bonne qu’ici, puisque son personnage est particulièrement exigeant et qu’elle le brode à tout moment. Dommage que ce ne soit pas le type de performance qui est généralement récompensé par des récompenses.

Cet entretien dans le bar aurait pu se terminer par une phase de simple exposition, mais au moment de la vérité, il sert à rapprocher Hawke et Snook afin que les Spierigs développent calmement une histoire qui part d’un dilemme que nous aurons tous entendu soulevé dans une infinité d’occasions et que voici explore ses conséquences ultimes.

En cours de route, les Spierigs laissent des indices, certains plus directs que d’autres, sur la destination de la « prédestination », mais en pariant sur un travail de mise en scène très contrôlé -S’il n’y a même pas d’effet quand il s’agit de mettre le voyage dans le temps en images- ce qui fonctionne à merveille pour donner cette tranquillité d’esprit à une histoire qui pourrait parfaitement paraître comme un non-sens complet dès que l’on s’arrête pour réfléchir au paradoxe qu’il explore .

Assembler toutes les pièces de manière magistrale





Et c’est qu’un grand succès des Spierigs est de se fier absolument à la logique interne particulière de l’histoire, en réalisant que rien n’est désaccordé dans la section technique et que, narrativement, il sent que tout va dans une direction inévitable car il n’y a pas d’autre solution possible. Et cela a beaucoup de mérite de donner ce sentiment dans un cas comme celui qui nous occupe.

Cela conduit ‘Predestination’ à s’attaquer à des situations a priori impossibles avec un calme essentiel qui trouve son meilleur allié en Hawke et Snook. Comme je l’ai déjà souligné, nous sommes confrontés à un film dans lequel l’humain se démarque par-dessus tout, ce qui oblige à la fois à montrer un large éventail d’émotions et à traverser un état constant de transformation cela nécessite des retouches minimes à des retouches beaucoup plus complexes.





De cette façon, ce dilemme initial montre tous ses bords sans jamais perdre cette aura d’intrigue qui survole à tout moment et sert de premier point d’entrée pour se sentir curieux de ce qui est à venir. Alors il y en aura beaucoup qui s’en tireront avec la plainte compréhensible selon laquelle « Predestination » est un film de triche, mais au moment de vérité que l’on pourrait dire de tous les films avec des paradoxes temporels.

Ici, vous optez simplement pour le plus difficile à ce jour mais en phase avec les sujets que vous aviez précédemment présentés. Tout est connecté, donnant au spectateur suffisamment d’espace pour assimiler ces rebondissements surprenants dans le récit au lieu de tout confier à l’impact soudain, mais son audace est telle qu’il est difficile de croire qu’il y a quelqu’un qui ne finisse pas par être déconcerté d’une manière ou d’une autre.

En bref





La « prédestion » est un grand puzzle qui utilise le voyage dans le temps pour nous raconter une histoire tordue et alambiquée, mais le fait de manière facile à suivre, réussissant à être divertissant comme peu d’autres malgré son rythme lent et avec un duo de premier plan qui répond aux exigences d’une proposition. .