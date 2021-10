Drag Race UK : Elektra Fence laisse entendre qu’elle a été disqualifiée pour avoir sauté de la scène pendant la synchronisation labiale | 45secondes.fr se réunit

Elektra Fence renverse le thé sur le Drag Race Yearbook

Chaque semaine, les reines éliminées de la troisième saison de RuPaul’s Drag Race UK s’assoient avec 45secondes.fr présentatrice et autoproclamée « Oprah Winfrey of Drag » Yshee Black pour renverser le thé sur leur temps dans l’émission.

Et les reines nommeront leurs consœurs dans nos catégories juteuses d’annuaires ! Qui est la reine la plus louche de la saison ? À leur avis, qui devrait remporter le titre de Miss Congeniality ? Eh bien, vous pouvez trouver les réponses à cela et plus encore dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine, nous sommes rejoints par la « fusée de poche » Elektra Fence après son élimination par choc de la compétition jeudi soir.

Elektra Fence de Drag Race UK dans le Drag Race Yearbook. Image : Monde des merveilles / 45secondes.fr

Malgré une performance fougueuse dans le défi principal, les juges ne sont pas tombés amoureux du look de défilé d’Elektra sur le tapis rouge et elle a donc synchronisé les lèvres pour sa vie contre Vanity Milan.

Elektra ne s’est pas retenue. Après avoir fait du breakdance et avoir fait un saut hors de la scène, Ru a quand même envoyé Elektra faire ses valises.

Parlant de sa sortie, Elektra a semblé suggérer qu’elle aurait pu être disqualifiée pour avoir sauté de la scène.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de sauter de la scène, Elektra a déclaré : » Était-ce prévu, était-ce une disqualification, qui sait ? Je vais probablement avoir des ennuis pour [saying] cette. »

Bien qu’il ne soit pas clair s’il existe une règle spécifique contre le fait de sauter de la scène, on sait que la mère Ru n’en est pas toujours fan. Cela dit, Kennedy Davenport a fait un saut séparé de la scène dans la version américaine du spectacle et a été sauvé par Ru, et est largement considéré comme l’un des meilleurs artistes de synchronisation labiale à avoir jamais honoré la scène de Drag Race.

Au moins, Elektra a trouvé un certain réconfort dans le fait que sa performance devienne un mème sur Twitter, et elle a dit qu’elle aimait voir les mèmes de son breakdance sur scène.

Au moins, Elektra a trouvé un certain réconfort dans le fait que sa performance devienne un mème sur Twitter, et elle a dit qu'elle aimait voir les mèmes de son breakdance sur scène.

