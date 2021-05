WhatsApp revient en arrière: il ne limitera pas les fonctions à ceux qui n’acceptent pas sa nouvelle politique de confidentialité

L’histoire de WhatsApp avec sa nouvelle politique de confidentialité n’est pas terminée. Dans un nouveau revers Facebook, ils ont annoncé que Ils ne limiteront pas les fonctions ou n’utiliseront pas à ceux qui n’acceptent pas les nouvelles conditions. Cela, en théorie, signifie que tout reste pratiquement le même pour ceux qui n’acceptent pas que WhatsApp partage leurs données avec Facebook.





Nous avons pris connaissance de cette nouvelle politique pour la première fois en janvier de cette année, lorsque la société a annoncé qu’elle partagerait les données entre ses deux services. Quelque chose qui, bien que n’affecte pas les utilisateurs de l’Union européenne, a eu un impact important dans le monde entier.

Après le tollé provoqué par Facebook, ils ont annoncé qu’ils reporteraient l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de confidentialité. Finalement, le 15 mai dernier, les changements se sont concrétisés et les utilisateurs ont commencé à recevoir des messages pour accepter les modifications.

Pendant tout ce temps ils ont menacé de fermer les comptes de ceux qui n’acceptaient pas les nouvelles règles. Du moins, c’est ce qu’indiquait la page d’assistance WhatsApp. Cependant, ils sont revenus sur ce point et ont indiqué qu’ils limiteraient simplement progressivement les fonctionnalités pour ceux qui rejettent la nouvelle politique de confidentialité.

Ni compte annulé, ni fonctions limitées

Les choses sont devenues encore plus compliquées. Si l’histoire elle-même a déjà eu plusieurs changements d’itinéraire et de virages, elle en a encore plus. Dans une déclaration adressée à TNW, la société a indiqué que « … nous voulons préciser qu’actuellement nous n’avons pas l’intention de limiter la fonctionnalité du fonctionnement de WhatsApp pour ceux qui n’ont pas encore accepté la mise à jour. «

Que feront-ils à la place? Simplement continuer à afficher les messages dans l’application aux utilisateurs afin qu’ils acceptent la nouvelle politique de confidentialité. Ces messages apparaîtront également lors de la création d’un nouveau compte ou lors de l’utilisation de certaines fonctions nécessitant un partage de données, telles que la communication avec des entreprises présentes sur Facebook.

Dans une mise à jour de la page FAQ de l’entreprise, WhatsApp précise que aucun utilisateur ne verra son compte supprimé ou perdra ses fonctionnalités s’il n’accepte pas les nouvelles politiques. Sur sa page d’assistance, WhatsApp affirme également que la plupart des utilisateurs qui ont vu la mise à jour l’ont acceptée.

Via | TNW