Marvel Comics tente d’avoir dix ans d’avance sur les films et séries Marvel

Le rédacteur en chef de bandes dessinées merveilleuses, CB Cebulskiet le directeur général, Nick Lowe, a récemment révélé que les bandes dessinées cherchaient à avoir « 10 ans d’avance » sur les histoires adaptées à l’univers cinématographique Marvel. Lorsqu’on leur a demandé comment ils gèrent la pression des studios Marvel et de Disney pour maintenir la continuité des bandes dessinées avec les films.

Cebulski a répondu que l’objectif du réalisateur était de raconter des histoires se déroulant 10 ans au-delà de celles vues sur grand écran et dans les séries télévisées. Lowe a fait remarquer que cette approche permet aux bandes dessinées de développer des récits auxquels d’autres types de médias peuvent ultérieurement faire référence. « Nous considérons toujours Marvel comme un corps et Marvel Comics comme le cœur qui pompe le sang pour tout le reste », a-t-il déclaré.

Les commentaires des deux s’alignent sur les plans de Marvel Studios pour ses prochaines séries et films annoncés pour les phases cinq et six du MCU, dont plusieurs sont basés sur l’histoire de la bande dessinée publiée il y a dix ans.

Dans ces exemples correspondent les films de »Avengers : Dynastie Kang », »Avengers : Guerres secrètes », »Éclairs de foudre », »Invasion secrète » et »Daredevil : né de nouveau ». Même le dernier opus de la phase quatre qui sortira bientôt, » Black Panther: Wakanda Forever », correspond également à cette affirmation, car il reprend des éléments de l’événement comique » AvX », sorti en 2012.

Les dates de sortie des phases cinq et six du MCU révèlent que Marvel Studios n’a prévu que deux années supplémentaires de films et d’émissions de télévision, culminant avec la sortie de « Avengers: Secret Wars » le 7 novembre 2025.

Avec cette avance de dix ans sur la bande dessinée, le studio a sans aucun doute plein d’autres projets non annoncés qui sont probablement déjà prévus pour l’avenir.

Alors qu’il faudra patienter pour voir plusieurs histoires de la BD adaptées au cinéma, l’acteur Marc Ruffalochargé de jouer Bruce Banner, a assuré que « Avengers: Secret Wars » aura des intrigues introduites dans les phases quatre, cinq et six d’une manière formidable, dépassant même le dernier épisode de la saga Avengers.

« Eh bien, ça va être difficile de surpasser » Endgame », mais si je sais Kévin Feig et si je rencontre Marvel, ça va être assez incroyable », a-t-il déclaré. « Ça va être un grand bang, et le public sortira avec une grande explosion d’émotion. »