La deuxième série la plus chère de l’histoire : de quoi parle « Citadel », date de sortie et autres détails

La série « Citadelle » sortira très prochainement Amazon Prime Vidéo. Cette production du service de streaming est réalisée par Brian Kirk et les frères Anthony et Joe Russo. De plus, il a comme protagonistes Richard Madden et Priyanka Chopra.

Le thriller d’espionnage est l’une des émissions les plus chères de tous les temps, avec un budget de 250 millions de dollars qui n’est surpassé que par « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ». En ce sens, il cherche à surprendre le public avec ses plans impressionnants et ses scènes d’action.

Vous souhaitez connaître tous les détails autour de « Citadelle » ? Ensuite, découvrez de quoi s’agit-il, quelle est la date de sortie et ce que nous savons de la nouvelle série de Amazon Prime Vidéo.

QU’EST-CE QUE « CITADELLE » ?

« Citadelle » apparaît comme le début d’une saga de séries internationales, qui se concentrera sur la vie des espions de différents pays. De cette façon, il a été annoncé qu’il aura des adaptations dans des territoires tels que Inde et Italie.

Dans cette histoire, Mason et Nadia Ce sont deux espions qui faisaient partie d’une organisation d’envergure mondiale. Cependant, lorsqu’il est détruit, ils doivent unir leurs forces pour découvrir ce qui s’est réellement passé.

Il se lit donc dans le Synopsis officiel de la série : « Il y a huit ans, la Citadelle tombait. L’agence d’espionnage mondiale indépendante, chargée d’assurer la sécurité de tous, a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde depuis l’ombre.

« Avec la chute de la Citadelle, les agents d’élite Mason Kane (Madden) et Nadia Sinh (Chopra Jonas) leurs souvenirs ont été effacés alors qu’ils s’enfuyaient de justesse. Depuis lors, ils sont restés cachés, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, ignorant leur passé.

« Jusqu’à une nuit, le maçon est traqué par son ancien collègue de la Citadelle, Bernard Orlick (Stanley Tucci) qui a désespérément besoin de votre aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. »

« Mason cherche son ancien partenaire, Nadiaet les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore, tout en se débattant avec une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais éternel. »

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « CITADELLE »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « CITADELLE » ?

La première saison de « Citadelle » a 6 chapitres au total. Ensuite, nous vous révélons les détails de chacun d’eux.

Épisode 1: Basé sur une histoire de Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil. Écrit par David Weil, Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg.

Basé sur une histoire de Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil. Écrit par David Weil, Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Épisode 2: Écrit par David Weil et Bryan Oh.

Écrit par David Weil et Bryan Oh. Épisode 3 : Écrit par David Weil et Melissa Glenn.

Écrit par David Weil et Melissa Glenn. Épisode 4 : Basé sur une histoire de Josh Appelbaum et Bryan Oh. Écrit par Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil.

Basé sur une histoire de Josh Appelbaum et Bryan Oh. Écrit par Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil. Épisode 5 : Écrit par David Weil, Bryan Oh et Angela Russo-Otstot.

Écrit par David Weil, Bryan Oh et Angela Russo-Otstot. Épisode 6 : Écrit par David Weil, Josh Appelbaum, Jesse Alexander et Bryan Oh.

Priyanka Chopra et Richard Madden sont les protagonistes de la série « Citadel » (Photo : Amazon Studios)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « CITADELLE » ?

La production fera la première ses deux premiers épisodes le prochain 28 avril 2023. À partir de cette date, de nouveaux chapitres seront publiés chaque semaine, tous les vendredis, Jusqu’au 26 mai.

COMMENT VOIR « CITADELLE » ?

« Citadelle » sera disponible dans le catalogue en ligne du plateforme de streaming Amazon Prime Video depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous pouvez profiter de la fiction uniquement avec votre abonnement régulier au service.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « CITADELLE » ?

Richard Madden comme Mason Kane

Priyanka Chopra dans le rôle de Nadia Sinh

Stanley Tucci comme Bernard Orlick

Lesley Manville comme Dahlia Archer

Osy Ikhile comme Carter Spence

Ashleigh Cummings dans le rôle d’Abby Conroy

Roland Møller comme Anders Silje et Davik Silje

Caoilinn Springall dans le rôle d’Hendrix Conroy