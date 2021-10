Tales of Arise Crossover DLC vous permet de combattre Kirito et Asuna de Sword Art Online

Abonnez-vous à Push Square sur

Eh bien, nous n’avons pas vu ce crossover venir. Tales of Arise est payé Art de l’épée en ligne DLC le 7 octobre, et ça a l’air plutôt cool si vous êtes un fan de la propriété d’anime susmentionnée.

Une fois que vous aurez le DLC, vous pourrez vous battre SAO protagonistes Kirito et Asuna dans l’arène du jeu. D’après la bande-annonce ci-dessus, les deux sont au niveau 98, vous devrez donc être profondément dans la phase finale si vous voulez avoir une chance (bien que nous supposions une version de niveau inférieur du combat pourrait être une option).

De nouvelles tenues pour Alphen, Shionne et Law sont également incluses, et vous pouvez même déverrouiller les épées de Kirito comme armes. De plus, un Mystic Arte incroyablement flashy est à gagner, ce qui a permis à Alphen de déclencher une destruction totale aux côtés de Kirito et Asuna. Frais!

