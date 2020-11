Dracula Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails les plus récents

Les fans attendent avec une respiration vive pour plonger les dents dans la saison 2 de Dracula. Mais nous n’avons pas encore trouvé de note officielle sur le retour de la série populaire.

La série télévisée est basée sur un roman de 1987 du même nom de Bram Stoker. Mark Gatiss et Steven Moffat sont les développeurs de cette série. L’émission a fait ses débuts le 1er janvier 2020 et se composait de 3 épisodes. Il a été diffusé sur BBC et Netflix. Un documentaire explorant l’héritage du comte Dracula intitulé In Search of Dracula a été diffusé avec la série sur BBC Two.

Date de sortie

Il n’y a cependant pas d’annonce officielle de renouvellement. La toute première émission a fait surface le 1er janvier 2020, donc s’il y a une deuxième saison, elle sortira probablement en 2021.

Jeter

Les réalisateurs acceptent sans détour la performance d’acteur impeccable de leur distribution. Donc, si la série retourne, on ne peut pas s’attendre à ce que grand-chose y change. La série ne peut pas seulement revenir sans Claes Bang à cause du personnage titulaire.

Et avec Dracula, assurez-vous que son ennemi juré ne le quittera probablement pas. Cela indiquerait un autre regard de Dolly Wells comme parmi la lignée Helsing. De plus, une autre de ces fonctions Gatiss ne sera pas loin.

Terrain

La série nous raconte l’histoire de Dracula. L’histoire suit la source de Dracula en Europe de l’Est jusqu’à sa bataille avec les descendants de Van Helsing et à l’extérieur. Le spectacle étoffe les crimes sanglants du vampire mythique du comte Dracula et met sa vulnérabilité au grand jour.

La conclusion de la première saison de la série semblait assez complète. Il a attiré le comte Dracula et l’histoire de la famille Van Helsing jusqu’à son terme. Après avoir découvert la peur du comte de périr, le docteur Helsing est tombé au sol, mais avant qu’elle ne succombe au cancer, le comte Dracula a choisi de se nourrir de son sang empoisonné, les tuant.

Le spectacle a rencontré une réponse positive. Les critiques l’ont qualifié de savoureux mélange d’horreur et d’humour qui équilibre les sensibilités contemporaines et l’héritage bien-aimé du personnage principal. Le spectacle est terriblement agréable. Nous avons adoré le spectacle et nous sommes sûrs que vous l’avez fait aussi. Croisons les doigts pour une autre course!

