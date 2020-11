Des supporters jubilants dansent sur Cher, Village People et plus encore

Des centaines de supports Joe Biden ont rainuré le Cher à San Fransisco, en Californie. (Capture d’écran via Twitter)

Alors que la tension d’une élection interminable de plusieurs jours s’est finalement terminée, une célébration pas comme les autres – des rues à travers les États-Unis ont dansé de joie sur Cher, Dua Lipa, The Village People, Mariah Carey et plus encore après que Joe Biden a été déclaré vainqueur. .

Des célébrations de masse ont retenti à travers le pays alors que la victoire du président élu était assurée aux élections, avec des chanteurs et des groupes remerciant les fans d’avoir dansé sur leurs traces après le triomphe de Biden.

À San Francisco, «Believe» de Cher a explosé des systèmes de haut-parleurs alors que les partisans de Biden brandissaient des drapeaux Black Lives Matter et LGBT +, bisexuels et trans Pride et des bouteilles de champagne éclatées. La chanteuse était l’une des critiques les plus passionnées de Trump, alors elle croit vraiment en la vie après Trump.

castro block party rn pic.twitter.com/VyCKKHfjbq – Dr Maureen Berg (@MaureenBug) 7 novembre 2020

Les villageois célèbrent la « réaffirmation » du « YMCA » alors que les partisans de Joe Biden dansent sur la chanson de campagne de Trump.

Pendant ce temps, à portée de voix de la Maison Blanche, des milliers de personnes à Washington, DC, ont dansé sur «YMCA» – le morceau même de Village People que Trump a si souvent utilisé dans ses rassemblements électoraux, au grand dam du groupe.

La foule à l’extérieur de la Maison Blanche célébrant la victoire projetée de Joe Biden fait hurler le YMCA – la chanson avec laquelle le président Trump a clôturé ses derniers rassemblements. pic.twitter.com/UkrsBq8l5M – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 7 novembre 2020

À Philadelphie, des scènes similaires de dizaines de supporters jubilants se déplaçant vers le «YMCA». Trump a signé sa campagne en téléchargeant un méga-mix de lui dansant sur la chanson qui ne parle certainement pas de sexe gay, maudissant tout ce qui l’a regardée.

Mais voir des manifestants porter des piquets «Trump Out» a vraiment nettoyé la chanson, lui redonnant son ancienne gloire de banger gay.

Centre City Philly est maintenant dans les rues en train de danser sur la chanson thème de la campagne Trump – YMCA…pic.twitter.com/g2mJ1enLBt – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 6 novembre 2020

Avec la même chose faite à New York.

Les Queers de New York reprennent le YMCA de Sad, un vieux nazi sans emploi pic.twitter.com/4KInSFwOEj – Reese (@reese_shapiro) 7 novembre 2020

Même les villageois se sont félicités de la «réaffirmation du YMCA», la le groupe a écrit sur son compte Twitter officiel.

La revendication du YMCA! https://t.co/CwFuU5XiUY – VillagePeople (@WeVillagePeople) 7 novembre 2020

Une station-service à Los Angeles, en Californie, a été transformée en comédie musicale alors que des centaines de personnes ont éclaté dans la chanson chantant «Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi» de Mariah Carey, car, avec la terrifiante saison d’Halloween où l’administration Trump était terminée, c’est vraiment Noël maintenant.

c’était la première fois que j’entendais cette chanson en 2020 et c’était absolument la meilleure occasion possible 🎁 pic.twitter.com/Fb5fd2cDCH – adri ♛ (@adriofwands) 8 novembre 2020

Les fêtards de rue à Washington, DC, ont également fait irruption dans le classique Carey Christmas après avoir groove au «YMCA». Carey elle-même même tweeté qu’en réaction à la séquence: « Wish come truuueeee! »

Je souhaite venir vrai! https://t.co/I2iojJwWeg – Mariah Carey (@MariahCarey) 8 novembre 2020

Dua Lipa a remercié les fans pour la plupart masqués d’avoir dansé sur «Don’t Start Now» à New York, une véritable ville de goût. « Omfg NEW YORK ILY !!! » a-t-elle écrit dans le post Instagram.

Et à Brooklyn, les résidents de leurs prières d’un Biden gagnent en dansant sur «Like a Prayer» de Madonna.