Call of Duty: les joueurs de Warzone détestent déjà la nouvelle vidéo d’introduction

La saison deux est arrivée dans Call of Duty: Warzone, apportant avec elle un nouvel emplacement à visiter sur la carte de Verdansk et de nombreux autres contenus. Cependant, la communauté a déjà trouvé quelque chose qu’elle n’aime pas. Et pour être juste envers eux, c’est une frustration très légitime. Maintenant, une nouvelle vidéo d’introduction joue entre le hall de 60 secondes avant le début d’un match et la chance de sauter de l’avion et de commencer votre quête de la première place. Vous pouvez le regarder ci-dessus. Le problème assez important, cependant, est que ce clip de 30 secondes est lu avant le début de chaque match.

Alors @NICKMERCS semble profiter de la nouvelle saison Warzone. pic.twitter.com/Pjtodl16Q2– Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 25 février 2021

Une vidéo n’a jamais été diffusée avant le début des matchs avant la saison deux, alors pourquoi Activision ou Raven Software ont ressenti le besoin d’en mettre une maintenant et de la rendre indisponible, nous ne savons pas. C’est aussi beaucoup plus bruyant que le gameplay général, au point que les joueurs ne peuvent même pas entendre leurs coéquipiers pendant qu’il joue. Les utilisateurs de PC ont trouvé un moyen de le désactiver en appuyant sur F10 – nous ne savons pas si cette option existe actuellement sur PlayStation 5 ou PlayStation 4. Mais comme il n’est pas désactivable, vous devrez maintenant attendre encore 33 secondes avant d’entrer dans une partie Warzone à chaque fois que vous en faites une. À quoi ça sert? Une autre chance de vérifier votre téléphone et de faire défiler Twitter, on suppose.