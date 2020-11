Johnny Depp forcé de quitter la franchise Fantastic Beasts

Johnny Depp a quitté le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald dans le prochain Bêtes fantastiques 3 il vient d’être annoncé. Depp s’est adressé aux médias sociaux pour faire une déclaration concernant le départ du rôle, l’acteur affirmant que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner, et il a accepté.

« À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante. Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur loyauté. J’ai été touché et ému par vos nombreux messages d’amour et de préoccupation. , en particulier ces derniers jours. «

«Deuxièmement, je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste de le tribunal britannique ne changera pas mon combat pour dire la vérité, et je confirme que je prévois de faire appel. Ma détermination reste ferme et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps. «

Johnny Depp a jusqu’à présent joué le rôle méchant à deux reprises, en 2016 bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Jusqu’à présent, l’intention avait toujours été que Depp reprenne le rôle dans le prochain Bêtes fantastiques 3, et probablement le reste de la franchise, mais de toute évidence, quelque chose a changé.

Depp quittant le rôle vient de près après sa récente défaite devant le tribunal. L’acteur a récemment perdu un procès en diffamation contre le tabloïd britannique « The Sun », qui l’avait qualifié de « batteur d’épouse ». L’affaire judiciaire n’est qu’une partie de la bataille en cours entre Depp et son ex-femme Amber Heard et ses accusations d’abus.

Bien que l’on ne sache pas pourquoi le studio a demandé à Depp de s’éloigner du rôle de Grindelwald, il est probable que la décision ait été prise en raison des poursuites judiciaires en cours dans l’avenir de l’acteur. Comme le montre sa déclaration, Depp prévoit non seulement de faire appel de la récente décision dans l’affaire de diffamation, mais il sera également tenu de se présenter au tribunal dans le cadre du procès en diffamation qu’il a contre son ex-femme, qui devrait commencer au début de l’année prochaine. . Avec tant de choses dans sa vie personnelle, il est possible que les conflits d’horaire aient poussé Warner Bros.à demander à Depp de quitter le Bêtes fantastiques la franchise.

L’importance du personnage pour le reste de la franchise est en grande partie inconnue, mais basée sur les événements de Bêtes fantastiques 2, Grindelwald sera sûrement un facteur important dans le prochain film à tout le moins. Comment Depp sera remplacé est également inconnu, mais Grindelwald a déjà montré qu’il était capable de changer radicalement son apparence, après s’être déguisé en Percival Graves de Colin Farrell dans le premier. Bêtes fantastiques film.

Fantastic Beasts 3 a récemment commencé le tournage après un retard de production et devrait jouer Jude Law dans le rôle de Dumbledore, Ezra Miller dans Credence, Alison Sudol dans Queenie Goldstein, Dan Fogler dans Jacob Kowalski et Katherine Waterston dans Tina Goldstein. Le créateur de Harry Potter, JK Rowling, écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre.

Alors que les détails du tracé pour Bêtes fantastiques 3 rester étroitement caché, on dit qu’il s’agit d’une « préparation à la Seconde Guerre mondiale », et comprendra un rôle important pour le moldu de la star Dan Fogler, Jacob Kowalski. « J’ai beaucoup à faire dans celui-ci, ce qui me passionne vraiment », a révélé Fogler plus tôt cette année. Il a ensuite révélé qu’il était prévu de faire plusieurs autres suites avant qu’elles ne soient terminées. « Le tout est en train de construire pour – frapper du bois – nous pouvons faire cinq films ici. » Cela nous vient du compte Instagram officiel de Johnny Depp.

