Doctor Strange 2 subit une baisse inattendue du box-office

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a fait ses débuts théâtraux dans le monde de bon augure, mais bientôt ses chiffres incroyables se sont refroidis.

©IMDBDoctor Strange dans le multivers de la folie

Doctor Strange dans le multivers de la folie C’est une aventure hors du commun pour ce à quoi nous sommes habitués Univers cinématographique Marvel et continue d’explorer le concept du multivers dans lequel des produits tels que Loki, et si… ? et le succès Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch est loin d’être « fête camée » que beaucoup pensaient que ce serait.

Ce qui est certain, c’est que Doctor Strange dans le multivers de la folie a connu des débuts prometteurs au box-office avec quelque 550 millions de dollars levés 10 jours seulement après la première du film réalisé par sam raimi. Maintenant, ces chiffres commencent à se refroidir rapidement. Analysons un peu la situation. Les 90 millions de dollars que la suite a rapportés le jour de l’ouverture comprennent 36 millions de projections en avant-première. Et le bouche à oreille sur l’intrigue du film révèle qu’il n’est pas plein de camées comme il était censé l’être.

Une chute inattendue !

Ainsi, de nombreuses personnes qui s’attendaient à voir Tom Cruise incarner Iron Man, Hugh Jackman reprendre le rôle de Wolverine ou les débuts de Deadpool dans le Univers cinématographique Marvel ils ont été remplis de spoilers et ont décidé de ne pas aller voir le film qui a son propre poids spécifique à partir d’une intrigue intelligente qui n’a pas besoin de camées faciles au-delà de la présence des Illuminati qui viennent avec d’agréables surprises comme le professeur X.

Doctor Strange dans le multivers de la folie Il est passé de la collecte de 90 millions de dollars le premier vendredi depuis sa création à près de 17 millions de cette monnaie le vendredi 13 mai. La chute est brutale et va sûrement alerter les cadres et créatifs de merveillece qui a encouragé l’ambiguïté en ce qui concerne les spéculations sur la présence de différents personnages dans le film et peut-être que cela leur joue un tour.

le dernier film de merveille sera en concurrence avec Flammes de vengeancele film mettant en vedette Zac Efron qui est une adaptation d’une œuvre d’un auteur renommé Stephen King. Les critiques à ce film ne sont pas très positives d’ailleurs qu’il est disponible en Paon si vous êtes aux États-Unis. faireDoc étrange 2 Aura-t-il une chance de surmonter cette chute ? La dernière entrée dans le MCU est une aventure divertissante avec la marque de sam raimi Il faut le voir sur grand écran.

