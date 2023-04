The Last of Us: la version PC doit faire l’objet de nombreuses critiques et reçoit rapidement une mise à jour

Il y a quelques jours, il est apparu Version PC tant attendue de The Last of Us Part 1. Mais peu de temps après la sortie les critiques négatives s’accumulent.

Il pleut des critiques pour The Last of Us

Signalé il y a tout juste un mois Le chien méchantque le version PC révisée « dans le meilleur état possible » peut être. La plupart des joueurs le voient probablement différemment. Sur actuellement 10 261 publiés Les avis sur Steam sont pour la plupart très négatifs.

« Pas jouable », « Catastrophe technique » ou un changement de nom en « Le crash de nous » ne sont que quelques-uns des commentaires. Crashs constants, temps de chargement sans fin, innombrables bugs et problèmes ne font pas exactement de l’expérience de jeu un plaisir – bien que ces derniers apportent involontairement une certaine comédie avec eux.

Afficher le contenu de Reddit Cliquez ici pour voir le contenu de Reddit.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de Reddit. Toujours afficher le contenu de Reddit

Alors que certains joueurs se sont soudainement retrouvés dans une monde de jeu coloré sont, ce qui équivaut vraisemblablement à un trip au LSD, d’autres se voient avec personnages étranges en face de. Les cheveux, les visages et surtout les sourcils d’Ellie et Joel sont très exagérés et très mimiques Graphiques PS de 1994 à.

Afficher le contenu de Reddit Cliquez ici pour voir le contenu de Reddit.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de Reddit. Toujours afficher le contenu de Reddit

Naughty Dog essaie de limiter les dégâts

Naughty Dog répond rapidement et en publie maintenant un mises à jour, ce qui devrait au moins résoudre certains problèmes. Le studio de développement a partagé cela à l’avance via Twitter Détails du correctif avec. Le patch initialement plus petit devrait contenir les corrections de bogues suivantes :

Diminution de la taille du cache PSO pour réduire l’empreinte mémoire et minimiser les pannes de mémoire insuffisante

Ajout de diagnostics supplémentaires pour le suivi des développeurs

Augmentation de la mémoire de diffusion d’animation pour améliorer les performances dans les jeux et les cinématiques

Correction d’un crash au premier lancement

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Maintenant, les responsables peuvent au moins être crédités du fait que quelque chose est en train d’être fait. Les plus gros problèmes, comme le charge matérielle énorme ou les longs temps de chargement des shadersne seront pas abordés directement ici.

Cependant, l’équipe y travaille toujours corrections de bogues et performances. Toutes les notes de mise à jour seront publiées en premier sur la page d’assistance de Naughty Dog. Il vaut donc toujours la peine de s’y arrêter. Il y a aussi un Liste des problèmes connus trouver.